У Харкові лунають вибухи

О 20:59 в Харкові розпочалася повітряна тривога

17 травня о 21:08 в Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Харкову КАБами, відомо про 19 постраждалих цивільних, серед яких двоє загиблих. Мер міста Ігор Терехов додав, що «прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі».

«4 людини у важкому стані. Інші – в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули», – повідомив Олег Синєгубов.

О 20:40 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару загинула ще одна людина: «І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28».

Триває 814 день повномасштабного вторгнення. Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають.

Загалом противник завдав чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.