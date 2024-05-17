Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові лунають вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Харкові лунають вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 20:59 в Харкові розпочалася повітряна тривога

17 травня о 21:08 в Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Харкові лунають вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Харкову КАБами, відомо про 19 постраждалих цивільних, серед яких двоє загиблих.  Мер міста Ігор Терехов додав, що «прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі». 

«4 людини у важкому стані. Інші – в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули», – повідомив Олег Синєгубов.

О 20:40 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару загинула ще одна людина: «І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28». 

Триває 814 день повномасштабного вторгнення. Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають. 

Загалом противник завдав чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.

Читайте також: Путін повідомив про плани щодо Харкова
Теги: Харків озброєння росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експосол: Українці мають право атакувати будь-які цілі, які вони вважають за необхідне, щоб зупинити російське вторгнення
Американський дипломат: Українці мають право атакувати будь-які необхідні їм цілі
18 квiтня, 20:21
ЗСУ може перейти від оборони до проведення наступальних операцій у другій половині літа
Генерал Маломуж розповів, як допомога США може вплинути на хід війни в Україні
21 квiтня, 17:15
Росіяни навряд чи зможуть розбити українську оборону
Аналітики прогнозують, що росіяни можуть отримати перевагу на фронті
28 квiтня, 06:30
Очільник Одеської ОДА: Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення
Ракетна атака на Одесу: мерія міста показала фото та відео наслідків
2 травня, 02:00
Володимир Путін на зустрічі зі своїм колишнім охоронцем, а нині, губернатором Тульської області Олексієм Дюміним
ISW: Путін занепокоєний могутністю Шойгу і, ймовірно, обирає йому заміну
3 травня, 06:02
Чубайс взявся за науку у Ізраїлі
Колишній соратник Путіна знайшов нову роботу в Ізраїлі
3 травня, 10:30
Глави іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна
Сім країн ЄС планують взяти участь в «інавгурації» Путіна – Reuters
7 травня, 03:50
Микола Патрушев перебував на своїй посаді рівно 16 років
Путін знайшов нову посаду Патрушеву
14 травня, 14:07
За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2024 року
14 травня, 11:24

Події в Україні

WP: Перед російським наступом на Харків у ЗСУ перестали працювати термінали Starlink
WP: Перед російським наступом на Харків у ЗСУ перестали працювати термінали Starlink
Росіяни підтвердили загибель вископоставленого окупанта від удару по базі ППО у Криму
Росіяни підтвердили загибель вископоставленого окупанта від удару по базі ППО у Криму
У Харкові лунають вибухи
У Харкові лунають вибухи
Росіяни вдарили по Харкову КАБами: деталі атаки (оновлено)
Росіяни вдарили по Харкову КАБами: деталі атаки (оновлено)
Зеленський повідомив про розбудову енергетики, яка буде працювати попри російський терор
Зеленський повідомив про розбудову енергетики, яка буде працювати попри російський терор
Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні
Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
41K
Топінамбур для Китаю: як Сі Цзіньпін елегантно поставив Путіна на місце
39K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
37K
День вишиванки. «Слуги народу» влаштували акт «сепаратизму» у Київраді
19K
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
16K
Позбавлення волі не буде? Депутат хоче пом'якшити відповідальність для ухилянтів

Новини

Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Сьогодні, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Сьогодні, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Сьогодні, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Сьогодні, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Сьогодні, 14:20
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua