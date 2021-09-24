Головні новини 24 вересня за хвилину

Уряд обіцяє не підвищувати тарифів на тепло та гарячу воду, МОЗ готує перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації, Норвегія скасовує усі карантинні обмеження

Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на опалення цієї зими

Уряд не планує підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом прийдешнього опалювального сезону, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Шмигаль додав, що ціна може дещо коливатися залежно від теплокомуненерго. Детальніше читайте тут.

МОЗ готує перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації

Повний перелік професій, для яких планується впровадження обов'язкової вакцинації від Covid-19, Міністерство охорони здоров'я планує презентувати наступного тижня. Наразі МЗО розглядає й оцінює потенційні ризики невакцинації тих чи інших когорт або саме категорій службовців. Детальніше читайте тут.

«Євросолідарність» заявила про злочин, який стався у Раді 23 вересня

Партія «Європейська солідарність» подає до НАБУ, Держбюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді 23 вересня 2021 року посадовими особами парламенту під час голосування за так званий антиолігархічний закон Зеленського, заявила співголова фракції Ірина Геращенко. Детальніше читайте тут.

ФБР допоможе із розслідуванням замаху на першого помічника Зеленського

Федеральне бюро розслідувань США допомагатиме Україні з розслідуванням замаху на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського, повідомили ЗМІ. Детальніше читайте тут.

ФСБ відправляє в Україну шпигунів під виглядом білоруських біженців – Bellingcat

Журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Федеральна служба безпеки Росії під виглядом біженців з Білорусі впроваджує в Україну своїх агентів. За його словами, в Україні шпигунів ФСБ велика кількість. Детальніше читайте тут.

«Талібан» збирається повернути страти та відрубування рук і ніг

Терористичний рух «Талібан», який нещодавно захопив владу в Афганістані, планує повернути жахливі види покарань за злочини – страти, які виконують родичі жертв, а також відрубування кінцівок, як того вимагають закони шаріату. Але тепер є вірогідність, що карати людей будуть не в людних місцях, як раніше. Детальніше читайте тут.

«Можна жити як завжди»: Норвегія скасовує усі карантинні обмеження

Уряд Норвегії прийняв рішення скасувати правила, що обмежують соціальну взаємодію та впливають на бізнес під час пандемії. Як пише Reuters, карантин буде знятий з суботи, 26 вересня. Соціальне дистанціювання більше не буде вимагатися, нічні клуби можуть знову відкритися, а ресторани повернутися до роботи. Детальніше читайте тут.

Вбралась у вишиванку і заспівала мовою. Ані Лорак проситься назад в Україну

Українська співачка Ані Лорак, яка останнім часом проживає в країні-агресорі Росії, уперше за вісім років війни зняла кліп на українськомовну пісню. Сьогодні відбулася прем’єра нової відео-роботи на композицію «Бачила». За останніми даними, у співачки не дуже добре йдуть справи в Росії, і вона, як і Таїсія Повалій, робить спроби повернутися в Україну, принаймні, відновити тут концертну діяльність. Детальніше читайте тут.