Грози і шквали: синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пануватиме негода



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У Києві сьогодні короткочасний дощ та гроза, температура вдень 25-27°

Лише у східній частині країни 24 червня без опадів

У середу, 24 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, у більшості західних областей значні дощі, лише у східній частині країни без опадів.

Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 32°, у західних областях 20-25°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«В Україні 24 червня хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, у більшості західних областей значні дощі, лише у східній частині країни без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с, вдень в окремих районах (крім сходу) град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 32°, у західних областях 20-25°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 м/с, температура і 17-19°, вдень 25-27°.

Як відомо, у ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).