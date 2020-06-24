  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Грози і шквали: синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пануватиме негода

    • Розсилка
    <p>У Києві сьогодні короткочасний дощ та гроза, температура вдень 25-27&deg;</p> - Грози і шквали: синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пануватиме негода

    У Києві сьогодні короткочасний дощ та гроза, температура вдень 25-27°

    Лише у східній частині країни 24 червня без опадів

    У середу, 24 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, у більшості західних областей значні дощі, лише у східній частині країни без опадів.

    Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 32°, у західних областях 20-25°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «В Україні 24 червня хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, у більшості західних областей значні дощі, лише у східній частині країни без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с, вдень в окремих районах (крім сходу) град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 32°, у західних областях 20-25°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 м/с, температура і 17-19°, вдень 25-27°.

    4_23

    Як відомо, у ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

    Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

    Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

    До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).

    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ