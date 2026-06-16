Курс валют 16 червня 2026: долар продовжує коливання

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 16 червня 2026 року. Порівняно з неділею, за курсом НБУ 15 червня, долар здорожчав на 1 копійку. Євро та інші валюти також здорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,82, євро – 52,04 грн, польського злотого – 12,26 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,8177 52,0378 60,1633 12,2590 56,4988 Ощадбанк 44,70 / 45,05 51,90 / 52,40 - - - Приватбанк 44,55 / 45,04 51,58 / 52,35 59,69 / 60,60 12,13 / 12,34 - ПУМБ 44,70 / 45,30 52,00 / 52,70 59,50 / 60,90 12,10 / 12,40 - monobank 44,60 / 45,03 51,76 / 52,33 - - - Райффайзен 44,67 / 45,07 51,50 / 52,40 57,70 / 61,50 11,50 / 12,60 53,80 / 57,50 OTP Bank 44,40 / 44,99 51,60 / 52,50 - - 56,00 / 56,95 Укрсиббанк 44,63 / 45,02 51,79 / 52,32 59,50 / 61,30 - 55,60 / 57,40

* курс валют станом на 09:10 16 червня 2026 року

Аналіз курсу гривні щодо основних світових валют свідчить про загальну тенденцію до послаблення національної валюти протягом тижня (з 9 по 16 червня 2026 року). Девальвація зафіксована абсолютно за всіма ключовими валютними напрямками.

Долар США продемонстрував помірне зростання, додавши близько 30 копійок. Попри стабільний попит, темпи його здорожчання виявилися найнижчими серед усіх представлених валют.Євро перетнув психологічну позначку у 52 гривні. За тиждень європейська валюта додала понад 68 копійок, що є найвищим відсотковим приростом серед п'ятірки — курс зріс на 1,33%. Британський фунт продемонстрував найбільше номінальне зростання, здорожчавши на 68,5 копійок. Офіційна вартість фунта закріпилася вище рівня в 60 гривень. Польський злотий та швейцарський франк також синхронно посилили свої позиції щодо гривні, додавши 1,26% та 1,08% відповідно.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.