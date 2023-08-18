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Литва встановила укріплення на прикордонному пункті з Білоруссю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Литва встановила укріплення на прикордонному пункті з Білоруссю
Литва встановила перші укріплення на закритому прикордонному пункті «Шумскас« на межі з Білоруссю
фото: Facebook

У Литві планують створити 19 парків, де зберігатимуть засоби протидії незаконному переміщенню та елементи фортифікації

Литва встановила перші укріплення на закритому прикордонному пункті «Шумскас« на межі з Білоруссю. Питання про їх встановлення підіймали ще торік. Про це повідомив депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас. 

«Процеси вже у руху. По закритті прикордонних переходів, ми починаємо встановлювати початкові укріплення та елементи, які спрямовані на протидію незаконному переміщенню. Вашій увазі - об'єкти укріплення на закритому прикордонному пункті «Шумскас», - поділився він.

За його словами, в Литві планують створити 19 парків, де зберігатимуть засоби протидії незаконному переміщенню та елементи фортифікації, які будуть використовуватися для «перешкоджання ворожому наступу, якщо знадобиться». Перший з таких комплексів запрацює восени 2023 року, а весь проєкт буде реалізований за рік.

«Позитивним моментом є те, що ми всі згодні з тим, що треба діяти вже зараз. Тобто, ми повинні придбати засоби, розподілити їх і інтегрувати в наші оборонні плани до того, як ворог спробує перетнути наш державний кордон. Я впевнений, що ми будемо швидко рухатися вперед і що Литва ще раз доведе, що вона є відповідальним і надійним союзником, який не лише шукає внеску інших у зміцнення національної безпеки, але й послідовно і проактивно дбає про неї сам», - наголосив Кащюнас. 

Раніше повідомлялося, що профільні відомства Литви обговорюють можливість перекриття кордону не тільки з Білоруссю, але і з Росією, у разі виникнення на кордоні провокацій.

Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю. Також відомо, що балтійські країни та Польща можуть закрити кордон із Білоруссю.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда закликав Білорусь припинити гібридні дії на польському кордоні. 

Теги: Білорусь депутат Анджей Дуда Литва Facebook президент кордон ворог

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