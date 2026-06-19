Масштабна автотроща на об'їзній дорозі Вінниці: зіткнулися сім автомобілів (відео)
Правоохоронці встановлюють усі обставини, причини та винуватців масштабної автотрощі
На об'їзній автомобільній дорозі міста Вінниця сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю семи транспортних засобів. Внаслідок масового зіткнення травми різного ступеня важкості дістали шестеро людей. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, інформує «Главком».
За інформацією правоохоронців, на автошляху не розминулися як великовагові фури, так і легкові автомобілі та пасажирські мікроавтобуси.
У дорожньо-транспорту пригоду потрапили:
- Дві вантажівки – Scania та DAF із напівпричепом;
- Позашляховик Skoda;
- Два кросовери – Volkswagen та Hyundai;
- Два мікроавтобуси – Peugeot Boxer та Mercedes-Benz Sprinter.
На місці події екстрену медичну допомогу надали шістьом учасникам аварії. Двох із них через серйозність отриманих травм довелося терміново доправити до лікарні:
- 44-річний водій автомобіля Skoda
- 36-річна пасажирка кросовера Hyundai
Правоохоронці встановлюють усі обставини, причини та винуватців масштабної автотрощі.
«Главком» писав, що на автодорозі Київ–Знам’янка поблизу міста Кагарлик сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався один із кермувальників. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості, слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування.
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