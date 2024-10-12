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Нічна атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нічна атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Окупанти запускали «Шахеди» з Курська та Приморсько-Ахтарська
фото з відкритих джерел

Ворог атакував Україну ракетами та ударними безпілотниками

Російська війська знову атакували вночі Україну. Так, українським силам вдалося збити 24 ворожих безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили.

У ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу з Білгородщини та 28-ма ударним БпЛА з Курська та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.

Повітряні сили збили 24 російських безпілотники
Повітряні сили збили 24 російських безпілотники
фото: Facebook/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, у Ровеньках Луганської області у ніч проти 12 жовтня сталася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі заявляли про вибухи в районі міста Ровеньки, які було чути цієї ночі. Натомість російське Міністерство оборони заявило, що вночі нібито було збито 47 українських безпілотників.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.

Пожежа на нафтобазі в Ровеньках
Пожежа на нафтобазі в Ровеньках
фото з соцмереж

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

До слова, у тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі досі триває масштабна пожежа.

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Теги: війна окупанти ракета безпілотник Повітряні сили ЗСУ

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