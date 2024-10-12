Нічна атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Ворог атакував Україну ракетами та ударними безпілотниками
Російська війська знову атакували вночі Україну. Так, українським силам вдалося збити 24 ворожих безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили.
У ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу з Білгородщини та 28-ма ударним БпЛА з Курська та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.
Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.
Нагадаємо, у Ровеньках Луганської області у ніч проти 12 жовтня сталася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі заявляли про вибухи в районі міста Ровеньки, які було чути цієї ночі. Натомість російське Міністерство оборони заявило, що вночі нібито було збито 47 українських безпілотників.
Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.
Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.
Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.
До слова, у тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі досі триває масштабна пожежа.
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