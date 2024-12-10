Режим Асада протягом багатьох років катував громадян у вʼязницях: реакція Зеленського

Зеленський: Лише Путін і Асад заслуговують опинитися у в’язниці

Режим Башара Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві, і саме такими є усі режими, які підтримує російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Цьогорічний День прав людини супроводжується жахливими фотографіями сирійських в’язниць і катівень, які були відкриті після втечі Асада. Там людей принижували протягом багатьох років. Чоловіків і жінок. Їх били, катували, ґвалтували. Тисячі й тисячі людей пройшли через цю фабрику насильства Режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є усі режими, які підтримує Путін», – зауважив президент.

Зеленський зазначив, що такі самі в’язниці, катівні є на території кожного населеного пункту України, який був окупований російськими загарбниками.

«Росія – це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує. З початку російської окупації за танками завжди йдуть репресії й тортури. Вперше ми побачили це на нашій землі в Криму у 2014 році, коли російська окупація призвела до репресій корінного народу, найбільшої мусульманської громади України – кримських татар, а також журналістів і політичних діячів», – наголосив президент.

Сирійські повстанці звільнили бранців з деяких найбільших в’язниць у Сирії фото з відкритих джерел

Глава України назвав Асада та Путіна співучасниками у насильстві: «Асад і Путін – це не просто васал і сюзерен. Вони – співучасники у насильстві. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада».

Володимир Зеленський вкотре наголосив на важливості допомоги України. Він зауважив, що за жахливі звірства й порушення прав людини має бути покарання. За його словами, лише Путін і Асад заслуговують опинитися у в’язниці, а не невинні люди, яких вони роками ув'язнюють.

«Саме тому ми потребуємо єдності й сили, щоб протистояти режимам, які сіють лише приниження та залишають після себе лише страждання, біль і руїни. Допомагаючи Україні боротись проти російської диктатури, міжнародна спільнота допомагає багатьом іншим регіонам світу відновити безпеку та досягти захисту від насильства», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, після повалення режиму Башара Асада і взяття під контроль столиці – Дамаску – сирійські повстанці звільнили бранців з деяких найбільших в’язниць у Сирії. Серед них – Седная, де не лише Башар Асад, а й його попередники утримували деяких в’язнів десятиліттями.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.