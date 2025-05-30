Foreign Policy: Росія почала програвати війну

Директор Інституту Кеннана при Центрі Вільсона у Вашингтоні вважає, що РФ опинилася в пастці власної військової стратегії

Російська Федерація зіткнулася з двома серйозними військовими дилемами: власною нездатністю просуватися вперед і незламним бойовим духом українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора Інституту Кеннана при Центрі Вільсона у Вашингтоні Майкла Кіммейджа в статті для Foreign Policy.

Кіммейдж каже, що з технічного погляду ініціатива начебто на боці РФ. Вона захоплює українські території, однак ця інерція нікуди не веде. У приклад він привів Покровськ, який окупанти активно намагаються окупувати. Якщо тенденція збережеться, до кінця 2025-го втрати Росії перевищать один мільйон людей, при цьому стратегічна ситуація залишиться такою самою, як у 2022-му.

За словами аналітика, Путін не має легкого способу змінити хід подій, що фактично веде до воєнного глухого кута. Коли Росії не вдалося завдати нокаутуючого удару у 2022 році та розділити Україну навпіл, Путін мав вибір між скороченою війною та війною проти цивільного населення по всій Україні. Глава Кремля ж обрав війну проти цивільних, щоб не справляти враження про відступ. Директор Інституту Кеннана при Центрі Вільсона у Вашингтоні стверджує, що дії російського диктатора переконали більшість українців, що вони мусять боротися.

Водночас експерт вважає, що у Росії ще є способи здобути перевагу у війні на виснаження, зокрема змусити США перестати допомагати Україні. Кіммейдж вважає, що це серйозно вплине на моральний дух українців, обмежить повсякденні можливості української армії і дасть потужний сигнал усьому світу, що Україна «не здатна підтримувати найважливіші двосторонні відносини».

«Якби Сполучені Штати відмовилися від участі у війні, Росія могла б спробувати розсварити окремі європейські держави, підштовхуючи їх або до нейтралітету, або до активної підтримки Росії у війні. Вбиваючи клин між Сполученими Штатами та Європою, Росія могла б не лише поліпшити свої позиції в Україні, а наблизитися до своєї мрії про російську сферу впливу в Європі та про трансатлантичний альянс у повному безладі», – пояснює він.

Кіммейдж наголошує, що Росія погано керувала своєю дипломатією із Заходом та змарнувала можливості, які їй дала адміністрація президента США після початку другого терміна Дональда Трампа. Аналітик вважає, що своїми діями Москва підштовхнула Трампа до України та Європи.

Нагадаємо, Росія цього літа може розпочати новий масштабний наступ у Донецькій області. Американські аналітики заявили, що російський диктатор Володимир Путін впевнений, що він все ще може виграти війну воєнним шляхом.

Російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.

Як повідомлялося, на Сумському напрямку окупаційна армія накопичила достатньо сил для того, щоб спробувати розпочати наступ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

До слова, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, і загрози для цивільного населення там немає. Він підкреслив, що Росія продовжує спроби просування з метою створення так званої «буферної зони».