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Сили оборони уразили поромну переправу у Криму і російський нафтовий термінал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони уразили поромну переправу у Криму і російський нафтовий термінал
У ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
фото: Facebook/Генштаб (ілюстративне)

Українські війська вчергове атакували стратегічно важливі об'єкти окупантів

Ракетні війська Сил оборони завдали успішних ударів по об’єктах в тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські війська уразили паромну переправу у Криму та нафтовий термінал в Краснодарському краї.

Крім того, за добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
фото: Telegram/Кримський вітер
Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун»
Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун»
фото: Telegram/Кримський вітер

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

До слова, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
фото: російські ЗМІ
Україна атакувала Керченську поромну переправу
Україна атакувала Керченську поромну переправу
фото: російські ЗМІ

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

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Теги: окупанти Крим ЗСУ війна Генштаб

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