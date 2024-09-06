Суддя ВАКС: Ексглава «Укренерго» Кудрицький відмовився сприяти НАБУ і САП у розслідуванні

Скандальна справа про махінації із закупівлями бронежилетів в «Укренерго». Ухвала суду містить нові деталі

Екскерівник держпідприємства «Укренерго» Володимир Кудрицький проігнорував прохання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сприяти розслідуванню махінацій одного з його підлеглих при закупівлі бронежилетів у перші місяці війни. Про це свідчить окрема думка судді Вищого антикорупційного суду від 13 серпня 2024 року.

«Як вбачається з матеріалів апеляційного провадження, 26 червня 2024 року прокурор САП звернувся до Голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» з пропозицією подати у строк до 27 червня 2024 року заяву про залучення у якості потерпілого або ж письмову згоду на визнання потерпілим у кримінальному провадженні №62022100130000251. На час здійснення апеляційного перегляду (13 серпня – ред.), ПрАТ «НЕК «Укренерго» у якості потерпілого не залучено та з цивільним позовом вказане товариство не зверталось», – йдеться у судовому документі.

Володимир Кудрицький у цьому кримінальному проваджені проходить як свідок. Основним підозрюваним є його підлеглий – начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго». Його було затримано у червні 2024 року детективами НАБУ та слідчими СБУ.

За даними слідства, у березні 2022 року «Укренерго» придбало 1225 бронежилетів за ціною в більш ніж удвічі вищою за середню пропозицію на ринку. Збитки державним інтересам, за версією слідства, склали 10,3 млн грн.

Суд арештував підозрюваного топменеджера «Укренерго». Пізніше Вищий антикорупційний суд зобов’язав слідчих НАБУ перевірити причетність самого Кудрицького до цієї.