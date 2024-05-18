В окупованому Скадовську пролунав вибух

Наразі офіційної інформації про причини вибухів немає

Сьогодні, 18 травня, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області було чутно звук вибуху. Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначається, місцеві жителі повідомили, що у тимчасово окупованому місті у суботу вранці було чутно вибух.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів немає, як і не відомо, де саме було гучно.

Нагадаємо, 5 травня, у тимачасово окупованому Бердянську Запорізької області було підірвано автівку місцевого колаборанта.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сили опору підірвали автомобіль з чотирма окупантами. Вижили не всі. За даними розвідки, потужний вибух пролунав 14 січня на вулиці Гоголя. Унаслідок проведеного українськими партизанами «спеціального заходу» був підірваний автомобіль окупантів УАЗ Patriot. Разом із московським позашляховиком ураження зазнали четверо солдатів РФ.

Триває 815 день повномасштабного вторгнення. Окупанти активно наступають на Покровському та Придніпровському напрямках

Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках.