Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Скадовську пролунав вибух

Катерина Іванова
glavcom.ua
В окупованому Скадовську пролунав вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі офіційної інформації про причини вибухів немає

Сьогодні, 18 травня, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області було чутно звук вибуху. Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначається, місцеві жителі повідомили, що у тимчасово окупованому місті у суботу вранці було чутно вибух. 

Наразі офіційної інформації про причини вибухів немає, як і не відомо, де саме було гучно.

Нагадаємо, 5 травня, у тимачасово окупованому Бердянську Запорізької області було підірвано автівку місцевого колаборанта.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сили опору підірвали автомобіль з чотирма окупантами. Вижили не всі. За даними розвідки, потужний вибух пролунав 14 січня на вулиці Гоголя. Унаслідок проведеного українськими партизанами «спеціального заходу» був підірваний автомобіль окупантів УАЗ Patriot. Разом із московським позашляховиком ураження зазнали четверо солдатів РФ. 

Триває 815 день повномасштабного вторгнення. Окупанти активно наступають на Покровському та Придніпровському напрямках

Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках. 

Теги: окупанти вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни захопили ЧАЕС у першу ж добу повномасштабного вторгення і до 31 березня 2022 року утримували ЧАЕС, зробивши тут одну зі своїх баз на півночі України
Організував пограбування ЧАЕС: оголошено підозру заступнику гендиректора «Росатома»
26 квiтня, 13:26
Радіолокаційна станція «Рєпєйнік»
Розвідники знищили новітню радіолокаційну станцію ворога за $100 тис.
28 квiтня, 16:39
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
1 травня, 01:26
Росія атакувала цивільну інфраструктуру в Одесі
Ракетна атака на Одесу: оприлюднено відео наслідків російського удару
1 травня, 04:01
У Сумах прогриміли вибухи: деталі
У Сумах прогриміли вибухи: деталі
6 травня, 00:34
Окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області
«Сіра зона» на Харківщині зростає після наступу окупантів
11 травня, 09:04
У ніч на 11 травня у Білгородській області Росії лунали вибухи
Нічна атака на Білгородську область: оприлюднено фото наслідків
11 травня, 15:27
Один з окупантів, який добровільно здався Силам оборони в полон
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
13 травня, 16:05
Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту
Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2024 року
15 травня, 12:57

Події в Україні

В окупованому Скадовську пролунав вибух
В окупованому Скадовську пролунав вибух
Втрати ворога станом на 18 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ уночі атакувала Україну дронами: які регіони були під ударом
РФ уночі атакувала Україну дронами: які регіони були під ударом
Закон про мобілізацію набув чинності, у Киргизстані спалахнули протести: головне за ніч
Закон про мобілізацію набув чинності, у Киргизстані спалахнули протести: головне за ніч
Навіщо Росія наступає на Харківщині: ISW пояснив задум ворога
Навіщо Росія наступає на Харківщині: ISW пояснив задум ворога
Російські добровольці показали, як нищать окупантів на околиці Вовчанська
Російські добровольці показали, як нищать окупантів на околиці Вовчанська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Топінамбур для Китаю: як Сі Цзіньпін елегантно поставив Путіна на місце
52K
День вишиванки. «Слуги народу» влаштували акт «сепаратизму» у Київраді
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
21K
Позбавлення волі не буде? Депутат хоче пом'якшити відповідальність для ухилянтів
16K
«Я не є чиїмось ротом». Безугла прокоментувала зв'язки з Єрмаком
9396
Світло буде! Але за новою ціною

Новини

Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Вчора, 14:20
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
Вчора, 14:03

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua