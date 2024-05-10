У Маріуполі пронулали вибухи

Окупаційні пабліки пишуть, що за попередньою інформацією є постраждалі

Зафіксовано влучання в будівлю, де базуються російські загарбники

Увечері 9 травня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів. Зафіксовано влучання. Про це повідомляє Маріупольська міська рада та радник мера міста Петро Андрющенко.

«Окупаційні канали повідомляють про «задимлення» у центрі міста, є «ушкодження». Туди прямують пожежні автомобілі», – пише міська рада.

Зокрема Петро Андрющенко додав, що було влучання в будівлю колишньої кондитерської фабрики, де зараз базуються російські загарбники.

За інформацією міської ради Маріуполя, окупаційні пабліки пишуть, що за попередньою інформацією є постраждалі внаслідок падіння уламків у центрі міста.

Нагадаємо, партизанський рух «Атеш» зафіксував переміщення військової техніки РФ та загадкові смерті десяти окупантів у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області.

Як повідомлялося, 2 травня близько 20:15 у Маріуполі пролунав вибух, після чого з'явився густий стовп диму. Місцева окупаційна влада намагається вигадати причину займання, на кшталт «горів очерет».