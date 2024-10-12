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У лісах Прикарпаття за день знайшли тіла двох грибників

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У лісах Прикарпаття за день знайшли тіла двох грибників
Рятувальники нагадують грибникам: не йдіть у ліс, якщо погано почуваєтеся
фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області/Facebook

Обставини обох смертей з’ясовують правоохоронці

У лісах Калуського та Коломийського районів Івано-Франківщини 12 жовтня вранці було виявлено тіла двох грибників. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій в області.

11 жовтня рятувальники в Калуському районі шукали чоловіка 1963 року народження, який пішов по гриби в ліс біля села Завій Новицької громади. Уранці 12 жовтня місцеві жителі знайшли його тіло. Пошукові операції проводили з використанням безпілотників та кінологів із собаками.

Також 12 жовтня до рятувальників звернулися родичі жителя Коломийського району 1971 року народження, який зник після того, як пішов збирати гриби біля села Товмачик. Його тіло виявили наступного ранку та доставили до села.

Рятувальники нагадують грибникам: не йдіть у ліс, якщо погано почуваєтеся, завжди майте з собою аптечку першої допомоги, не вирушайте в незнайомі місця і уникайте походів за несприятливих погодних умов.

Раніше прикордонники врятували ухилянта, який намагався втекти до Словаччини. Його знайшли знесиленим та переохолодженим. 

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Теги: рятувальники гриби Івано-Франківськ

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