У Миколаєві пролунав вибух

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет з тимчасово окупованого Криму

3 вересня, о 3:10, повітряна тривога швидко охопила кілька регіонів на півдні та у центрі України. Моніторингові пабліки повідомили про загрозу балістичних ракет, які можуть бути запущені з тимчасово окупованого Криму.

О 3:12 Повітряні Сили України сповістили про швидкісну ціль на Миколаївщині. Вже через кілька хвилин, о 3:16, надійшла інформація про пуски керованих авіаційних бомб по Сумщині.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив, що о 3:14 в місті було чутно вибух.

«Подробиці згодом. Повітряна тривога триває», – написав він у своєму повідомленні.

Влада та служби оперативно реагують на ситуацію. Жителям рекомендовано залишатися в укриттях і стежити за офіційними джерелами інформації.

Нагадаємо, у Миколаєві спалахнув асфальтний завод. Над містом чорний дим (фото).