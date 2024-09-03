Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Миколаєві пролунав вибух

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Миколаєві пролунав вибух
фото з відкритих джерел

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет з тимчасово окупованого Криму

3 вересня, о 3:10, повітряна тривога швидко охопила кілька регіонів на півдні та у центрі України. Моніторингові пабліки повідомили про загрозу балістичних ракет, які можуть бути запущені з тимчасово окупованого Криму.

О 3:12 Повітряні Сили України сповістили про швидкісну ціль на Миколаївщині. Вже через кілька хвилин, о 3:16, надійшла інформація про пуски керованих авіаційних бомб по Сумщині.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив, що о 3:14 в місті було чутно вибух.

«Подробиці згодом. Повітряна тривога триває», – написав він у своєму повідомленні.

Влада та служби оперативно реагують на ситуацію. Жителям рекомендовано залишатися в укриттях і стежити за офіційними джерелами інформації.

Нагадаємо, у Миколаєві спалахнув асфальтний завод. Над містом чорний дим (фото).

Читайте також:

Теги: Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна
На Миколаївщині затримано підпільного представника партії Шарія
12 серпня, 16:54
Від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Окупанти збільшили кількість атак на одному із напрямків – Генштаб
12 серпня, 17:28
У Тель-Авіві стався сильний вибух, унаслідок якого загинув 50-річний чоловік, який ніс у сумці вибуховий пристрій
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
На Придніпровському напрямку hосіяни не мали успіху п’ять разів атакуючи позиції наших військ
Ворог атакував поблизу Вовчанська. Половина боїв на Покровському напрямку – Генштаб
13 серпня, 17:20
Співпраця юнака з російськими спецслужбами розпочалася наприкінці березня 2022 року
«Наводив артилерію РФ на свій коледж»: підліток з Донеччини пояснив, чому став колаборантом
19 серпня, 20:42
Триває 908-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
19 серпня, 08:12
Військові оприлюднили відео знищення ворожого складу військової техніки та пального на Кінбурнській косі
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
22 серпня, 09:37
Аварія сталася на перетині проспекту Центрального та вулиці Шоста Слобідська
Водій вантажівки, яка перевозила заморожені собачі туші, пояснив походження вантажу
29 серпня, 18:23
Один з ударів росіян припав по центральній частині Харкова
Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня
30 серпня, 21:00

Події в Україні

У Києві повітряна тривога тривала 31 хвилину
У Києві повітряна тривога тривала 31 хвилину
У Миколаєві пролунав вибух
У Миколаєві пролунав вибух
У Харкові російська авіабомба прилетіла у двір приватного будинку
У Харкові російська авіабомба прилетіла у двір приватного будинку
У Києві повітряна тривога тривала 16 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 16 хвилин
У Чернігові працює ППО
У Чернігові працює ППО
У Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунав вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
22K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
8703
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
6921
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро: як курсують потяги

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua