У Рівному народився хлопчик, зачатий після загибелі батька на фронті

Наталія Гордійчук народила дитину 20 травня 2025 року, а чоловік загинув 21 травня 2024 року

У Рівненському перинатальному центрі народився хлопчик, зачатий після загибелі батька військового. Це перший такий випадок в історії медзакладу і перший випадок запліднення після смерті чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненський обласний перинатальний центр.

«Уперше в історії нашого перинатального центру народилася дитина, зачаття якої відбулося після смерті батька. Це і перший випадок запліднення після смерті чоловіка (екстракорпоральним заплідненням (ЕКЗ) із замороженою спермою) у центрі репродукції «Благодар», – йдеться у дописі.

Лікар акушер-гінеколог Віктор Лесик зауважив, що приблизно два роки тому Наталія Гордійчук звернулася до медзакладу із тим, що не може завагітніти. Їй довелося пройти декілька оперативних втручань, таких як лапароскопічне роз’єднання злук та гістероскопічне видалення поліпів. Для подальшого лікування її було скеровано до центру планування сім’ї.

Дружина загиблого військового Наталія Гордійчук вказала, що довгий час намагалась з чоловіком завагітніти: «Ми з чоловіком намагалися завагітніти більше як рік. Боролися, здавали аналізи, робили все, що було в наших силах. Він здав біологічний матеріал, і нам сказали приїхати через три дні знову. У березні ми приїхали, а потім він поїхав на Донеччину. У травні мені подзвонили й повідомили, що його немає».

Після загибелі чоловіка жінці безплатно провели екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). «Це непроста історія жінки та непростий клінічний випадок для лікарів. Бажання Юрія мати дитину було надто сильним. Тоді ми запропонували заморозити його біологічний матеріал. На етапі, коли ми чекали протоколу ЕКЗ і проводили обстеження, ми отримали сумну звістку. Це не зупинило Наталію, бо вона дала обіцянку своєму чоловікові, що народить йому дитину», – зазначила лікарка акушерка-гінекологиня, репродуктологиня Ірина Царук.

Перинатальний центр додав, що Наталія Гордійчук народила дитину 20 травня 2025 року, а чоловік загинув 21 травня 2024 року. Хлопчика назвали Юрієм на честь загиблого військового.

Раніше генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова Сергій Риженко виступив з ініціативою створити в медзакладі Центр репродукції для військових, які отримали важкі поранення.