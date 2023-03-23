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Україна отримала винищувачі, а в Мелітополі знову гучна «бавовна». Головне за 23 березня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна отримала винищувачі, а в Мелітополі знову гучна «бавовна». Головне за 23 березня
Наступними тижнями Словаччина передасть Україні ще девʼять літаків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Словаччина передала України чотири винищувачі МіГ-29

Перші чотири винищувачі МіГ-29 передала Україні Словаччина. В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. Угорщина відмовилась арештовувати Путіна. Ці та інші події 22 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Україна отримала чотири винищувачі Міг-29

Словаччина передала Збройним силам України перші чотири винищувачі МіГ-29. Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць. Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі українській стороні, як і в цьому випадку. Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва.

Вибух в Мелітополі

У четвер, 23 березня, близько 6 години у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після ранкового вибуху окупанти не на жарт заметушилися. «Зігнали фейкову «поліцію» і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва – біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого «поліцейського»», – розповів він.

Федоров прогнозує, що «далі в «найкращих» рашистських традиціях росіяни будуть шукати «диверсантів».

Угорщина виступила проти арешту Путіна

Угорщина не буде арештовувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до країни. Голова офісу прем’єр-міністра Гергель Гуляш зазначив, що на це не буде законних підстав. Адже, за його словами, Римський статут не був вбудований в угорську правову систему. Угорщина не оприлюднила частину статуту Міжнародного кримінального суду, яка робила б такий ордер на арешт обов'язковим. Також глава офісу зазначив, що уряд Угорщини «не сформував позиції» щодо ордера на арешт Путіна.

Банкова відреагувала на заяву Будапешту. Михайло Подоляк заявив, що «Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію». 

Європейський банк потрапив до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих «ДНР» і «ЛНРр» через своє представництво в Росії. 

Це не вплине на роботу української «дочки».

У Росії горів завод з виробництва двигунів для ядерних комплексів

Сьогодні, 23 березня, на території Ярославського моторного заводу в Росії виникла пожежа. У триповерховому адміністративному будинку спостерігався густий чорний дим. Наразі проводиться розвідка та пошук вогнища займання. За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуювали семеро людей. Зазначимо, що Ярославський завод є одним із найбільших російських підприємств з виробництва дизельних двигунів, зчеплень, коробок передач.

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