Омбудсмен розповів, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими

Найстаршому з повернутих захисників – 66 років, наймолодшому – 26 років

Сьогодні, 26 червня, відбувся обмін полоненими між РФ та Україною. Особливість цього повернення полягає в тому, що майже всі звільнені потрапили в полон у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

«Особливість цього повернення в тому, що практично 99% звільнених потрапили у полон у 2022 році. Вони пробули в найскладніших умовах утримання понад чотири роки!», – йдеться у повідомленні.

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Лубінець наголосив, що багато з повернутих – це старший офіцерський склад. За його словами, загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів.

«Також удома сім захисників, які відсвяткують день народження в червні, а двоє з них мали свято два дні тому! Найстаршому з повернутих – 66 років, наймолодшому – 26 років. Ще одна невелика деталь: у списку 21 людина, яка має однакові прізвища. Тобто це двоє або троє однофамільців», – додав омбудсмен.

Нагадаємо, Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців. Усі були в полоні ще з 2022 року.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

Зауважимо, попередній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 5 червня. Тоді додому повернулися 185 захисників та один цивільний.