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Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки
фото з відкритих джерел

9 травня, Верховна Рада проголосувала за відставку міністрів  Сольського та  Кубракова 

Виконання обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України тимчасово буде виконувати перший заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький, а Василь Шкураков – обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Як  повідомив парламентар, уряд розглянув кадровий блок. І Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків:

  • міністра аграрної політики та продовольства України на Тараса Висоцького;
  • міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Василя Шкуракова.

Нагадаємо, 9 травня, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського. 

Перед тим Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Також 9 травня депутати Верховної Ради проголосували за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. 

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