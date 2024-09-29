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Байден заявив, що Україна переможе у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Байден заявив, що Україна переможе у війні
«Україна переможе у цій війні. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з нею на кожному кроці цього шляху», – заявив Байден
фото: Офіс президента

Президент США підтвердив намір підтримувати Україну

 

Президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що Україна здобуде перемогу в протистоянні російській військовій агресії. Про це він написав у соцмережі X.

«Україна переможе у цій війні. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з нею на кожному кроці цього шляху», – заявив Байден.

Також президент США опублікував відеоролик стосовно переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. У ньому він підтвердив намір підтримувати Україну.

Раніше Зеленський назвав найважливіший результат свого візиту до США. 

Крім того, Зеленський розказав, про що його розпитував Трамп під час зустрічі. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у США, починаючи з 22 вересня. Пізніше стало відомо, що тривалість візиту президент продовжив ще на один день.

Раніше Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.  

До слова, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент Камала Гарріс обмін соцмережі

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