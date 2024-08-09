Парламентський комітет підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей

Члени комітету Верховної Ради рекомендували парламентарям ухвалити законопроєкт у першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 про цивільні партнерства. Про це повідомив народний депутат Дмитро Гурін.

Члени комітету рекомендували нардепам ухвалити законопроєкт у першому читанні.

«Нам кажуть, що одностатеві сімʼї це ненормально. Висловився цілий парламентський комітет здоровʼя нації – нормально, хлопці, робіть», – заявив народний депутат.

Нагадаємо, законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство (яке також називають «цивільним») як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей. Після реєстрації партнери можуть набувати статусу близьких родичів, а саме: члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і, чи ведуть спільно домашнє господарство.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації партнерств для одностатевих пар. Він наголосив, що Міністерство юстиції уже над цим працює. Згодом Міноборони підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства.

До слова, у 2022 році Зеленський теж відреагував на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів, яка отримала у нього на сайті 28,5 тис. голосів. Він заявив, що всі люди вільні, але визначення шлюбу в Конституції передбачає, що він укладається між чоловіком та жінкою. Конституцію ж під час війни змінювати не можна.