Зеленський анонсував появу українських дронів дальністю до 10 тис. км

Президент також повідомив про підготовку масштабної угоди зі США щодо спільного виробництва безпілотників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже наступного року Україна матиме безпілотники, здатні долати відстань від 5 до 10 тис. км. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю президента американській блогерці Лорі Лумер.

За словами глави держави, розвиток безпілотних технологій відбувається дуже швидко, а самі дрони оновлюються кожні три-шість місяців. «Цього року ми матимемо дрони дальністю понад 4 тис. км. Наступного року це буде від 5 до 10 тис. км», – заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна готує зі Сполученими Штатами масштабну угоду про спільне виробництво безпілотників. За його словами, українська сторона вже передала американським партнерам практичний досвід використання морських, повітряних та далекобійних дронів, отриманий під час повномасштабної війни.

«Ми хочемо побудувати великий завод у США. Дрони не можуть просто лежати на складах, вони змінюються кожні шість місяців на полі бою», – зазначив президент.

Зеленський додав, що документ щодо наступного етапу співпраці зі США вже практично готовий, а сторони розраховують найближчим часом підписати його.

Нагадаємо, українські розробники представили новий безпілотник, який може стати ще одним ефективним засобом боротьби з російськими ударними дронами. Ідеться про новітній безпілотник-перехоплювач літакового типу під назвою APUS-1 від компанії Dark River. Цей інноваційний комплекс покликаний стати ефективним і, головне, дешевим інструментом для полювання на ворожі ударні дрони типу «Шахед» та російські розвідувальні БПЛА, які корегують вогонь по мирному населенню українських міст та об'єктах критичної інфраструктури.

До слова, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотний авіаційний комплекс «Циклоп». Новий український дрон-перехоплювач призначений для знищення повітряних і наземних цілей противника.