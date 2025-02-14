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Кабмін передав Мінцифрі регулювання азартних ігор

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кабмін передав Мінцифрі регулювання азартних ігор
Мінцифра отримала повноваження з видачі та контролю ліцензій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Покладено на Мінцифри функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері

Кабмін передав функції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації. Це рішення є частиною реформи, ухваленої Верховною Радою у грудні 2024 року, яка передбачала ліквідацію КРАІЛ. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що зміниться?

  • Міністерство цифрової трансформації отримало повноваження з видачі та контролю ліцензій.
  • Автоматизація процесу ліцензування має зменшити корупційні ризики.
  • З бюджету КРАІЛ передано 14,35 млн грн на нову систему регулювання.

Ці кроки спрямовані на боротьбу з лудоманією та виведення грального бізнесу з тіні.

Як повідомлялося, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), створена у вересні 2020 року, завершила свою коротку історію 10 лютого 2025 року. А до 1 квітня всі повноваження КРАІЛ перейдуть новому органу, який створить центральна влада. Такі наслідки спровокував закон щодо боротьби з лудоманією, вдосконалення державного регулювання діяльності і проведення азартних ігор та лотерей, який підписав президент на початку січня цього року.

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Теги: Кабмін азартні ігри Міністерство цифрової трансформації України

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