Кадрові зміни в «Укргідроенерго»: уряд припиняє повноваження членів наглядової ради

Повноваження посадовців будуть припинені з 7 липня 2026 року

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення більшості членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго». Відповідне розпорядження підписала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інформує «Главком».

Згідно з офіційним документом, повноваження посадовців будуть припинені з 7 липня 2026 року. Рішення стосується як незалежних експертів, так і безпосереднього представника державних інтересів у раді стратегічного підприємства.

Зі своїх посад звільнені чотири незалежні члени наглядової ради:

Гвоздій Валентин Анатолійович

Микольська Наталія Ярославівна

Терлецький Олег Романович

Уолш Стівен Лерд (Steven Laird Walsh)

Також рішенням уряду припинено повноваження представника держави – Віталія Кушнірова.

«Укргідроенерго» – це найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні, яка виробляє електроенергію з відновлювальних джерел за допомогою потенціалу річок Дніпро та Дністер. Вона є стратегічно важливим державним підприємством (100% акцій належать державі) та входить до переліку 15 найбільших компаній держсектору економіки.

Найближчим часом уряд має оголосити про призначення нових представників держави та початок прозорого конкурсу з відбору нових незалежних членів наглядової ради.

«Главком» писав, що наглядова рада «Укргідроенерго» за підсумками відкритого конкурсу обрала генеральним директором компанії Богдана Сухецького. Сухецький має понад 16 років досвіду роботи в енергетиці. Сухецький з травня 2025 року виконував обов’язки генерального директора «Укргідроенерго», до того обіймав посаду заступника гендиректора з комерційної діяльності.

Раніше уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури – з урахуванням професійних заслуг кандидатів.