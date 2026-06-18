Кадрові зміни в «Укргідроенерго»: уряд припиняє повноваження членів наглядової ради
Повноваження посадовців будуть припинені з 7 липня 2026 року
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення більшості членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго». Відповідне розпорядження підписала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інформує «Главком».
Згідно з офіційним документом, повноваження посадовців будуть припинені з 7 липня 2026 року. Рішення стосується як незалежних експертів, так і безпосереднього представника державних інтересів у раді стратегічного підприємства.
Зі своїх посад звільнені чотири незалежні члени наглядової ради:
- Гвоздій Валентин Анатолійович
- Микольська Наталія Ярославівна
- Терлецький Олег Романович
- Уолш Стівен Лерд (Steven Laird Walsh)
Також рішенням уряду припинено повноваження представника держави – Віталія Кушнірова.
Найближчим часом уряд має оголосити про призначення нових представників держави та початок прозорого конкурсу з відбору нових незалежних членів наглядової ради.
«Главком» писав, що наглядова рада «Укргідроенерго» за підсумками відкритого конкурсу обрала генеральним директором компанії Богдана Сухецького. Сухецький має понад 16 років досвіду роботи в енергетиці. Сухецький з травня 2025 року виконував обов’язки генерального директора «Укргідроенерго», до того обіймав посаду заступника гендиректора з комерційної діяльності.
Раніше уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури – з урахуванням професійних заслуг кандидатів.
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