Кисень, медіація та капелани. Стефанчук назвав головні здобутки Ради у 2021 році

У 2021 році Стефанчук став головою Верховної Ради

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук упевнений, що 2021 рік був досить успішним для парламенту. «Нам вдалося ухвалити закони, на які український народ чекав понад 20 років», – повідомляє сайт «Слуги народу».

У першу чергу Стефанчук згадав закон про локалізацію, «на який очікували сотні українських підприємств».

«Вже з наступного року імпортні товари, придбані за державний або комунальний кошт, повинні будуть містити українську складову. Кожен іноземний постачальник має забезпечити наявність місцевої складової, якщо буде розміщувати виробництво в Україні. Інший варіант – купувати українські комплектуючі або замовляти виробничі операції в Україні», – наголошує спікер.

Голова Верховної Ради каже, що це шлях до залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво.

Далі Стефанчук згадав закон про адміністративну процедуру.

«Це питання стояло на порядку денному 22 роки. Його цінність полягає в тому, що кожен українець матиме однакові права під час взаємодії з державою, без зайвої бюрократії, на основі стандартів ЄС. Цього року ми прийняли й закон про публічні електронні реєстри, який дасть поштовх до створення якісних адміністративних та електронних послуг в Україні», – каже парламентар.

Третім у списку здобутків Ради Стефанчук назвав закон про медіацію. Документ дозволить вирішити суперечки, не звертаючись до суду. Він запроваджує та врегульовує статус медіатора, за допомогою якого сторони можуть врегулювати конфлікт чи суперечку шляхом переговорів.

Стефанчук у своєму звіті згадав й про деолігархізацію. На думку спікера Ради «великий бізнес повинен бути в Україні, але він має займатися бізнесом, чесно сплачувати податки, створювати робочі місця, а не формувати українське політичне майбутнє».

Голова Верховної Ради вважає, що цього року парламент приймав важливі рішення, пов’язані із боротьбою з пандемією.

«Щоб покрити критичну потребу опорних закладів у незалежних джерелах кисню, ми збільшили видатки на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій», – нагадав спікер.

«Великою честю та гордістю» Стефанчук вважає ухвалення нинішнім скликанням парламенту закону про службу військового капеланства. «Це історична можливість продовжити процес декомунізації нашої армії та перейняти понад 200-річний успішний досвід США, Великої Британії, Франції та більшості країн-членів НАТО», – каже спікер.

Він нагадав, що Рада нещодавно дала можливість воїнам, які захищали цілісність України, отримати громадянство за спрощеною процедурою.

«І не можна не згадати про те, що не під ялиночку, а своєчасно та за повною процедурою ми ухвалили держбюджет на 2022 рік», – резюмував Стефанчук.

До слова, у жовтні 2021 року Руслан Стефанчук став головою Верховної Ради. 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту.

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