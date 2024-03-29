Кулеба розповів про результати поїздки до Індії

Ключовою темою зустрічі було повернення співробітництва між Україною та Індією на довоєнний рівень

Україна та Індія домовились повернути рівень співробітництва між країнами до довоєнного рівня. Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

За словами Кулеби, під час його візиту до Індії відбулась відверта розмова з главою МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром. Зокрема було домовлено, що задача номер один – повернути рівень співробітництва країн до довоєнного. Друга задача – працювати над новими спільними проєктами та програмами. Третє питання – це формула миру.

Окрім цього українська дипломатія працює над організацією візитів прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України та президента України Володимира Зеленського до Індії

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28-29 березня відвідує Індію з візитом на запрошення свого індійського колеги Субраманьяма Джайшанкара.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наприкінці цього місяця відвідає Індію, де намагатиметься переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України. Зокрема, у січні Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Український міністр проінформував свого індійського колегу про ескалацію Росією терору та масових обстрілів України, яка відбулася на початку року.

До слова, Індія приєдналася до Росії, США, Великої Британії та Франції, провівши минулого тижня перше успішне випробування своєї ракети, здатної нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км. Федерація американських вчених, вашингтонський аналітичний центр, назвав космічний проєкт Індії «тривожним знаком», оскільки прем’єр-міністр Нарендра Моді, який бажає залишитися на третій термін на посаді, високо оцінив запуск Agni-V.