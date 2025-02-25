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Міноборони створило держпідприємство «Цифрова Армія»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони створило держпідприємство «Цифрова Армія»
Керівницею підприємства стала Ірина Квасков
фото: mil.gov.ua/Міноборони

«Цифрова Армія» займатиметься впровадженням сучасних технологій у військовій сфері

Міністерство оборони запустило держпідприємство «Цифрова Армія», яке інтегруватиме інноваційні технології в оборонну сферу та співпрацюватиме з приватним сектором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Структура працюватиме над впровадженням сучасних технологій у військовій сфері. Це стосується як бойових систем, так і застосунків «Резерв+» та «Армія+», які спрощують військовий облік та управління даними.

Керівницею «Цифрової Армії» стала Ірина Кваскова. Вона пояснила, що «Цифрова Армія» має стати мостом між державою та бізнесом, допомагаючи інтегрувати інноваційні розробки в армію. До роботи залучатимуть як військових, так і цивільних спеціалістів.

Окрім військових технологій, «Цифрова Армія» допомагатиме створювати зручні сервіси для цивільних. Наприклад, для військового обліку, отримання відстрочок чи пошуку вакансій у ЗСУ. Також підприємство допомагатиме продавати українські оборонні розробки за кордон.

Нагадаємо, Міноборони представило нові правила взаємодії з виробниками дронів. Військові отримають безпілотники швидше, а компанії зможуть планувати виробництво.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України цього року купить FPV-дронів на 44 млрд грн.

До слова, колишня високопоставлена чиновниця Пентагону Селеста Волландер вважає, що поставок зброї, відправлених або замовлених адміністрацією Джо Байдена, має вистачити українцям принаймні до середини року. Тому влітку Збройні сили можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі з найсучасніших озброєнь.

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Теги: армія Міноборони військова допомога

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Міноборони створило держпідприємство «Цифрова Армія»
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