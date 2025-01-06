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Нардеп Бойко після перевиховання у СБУ засів за фортепіано (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нардеп Бойко після перевиховання у СБУ засів за фортепіано (відео)
Бойко навчився виконувати «Щедрика»
фото: скріншот з відео

Бойко зіграв відому композицію та звернувся до українців

Сьогодні, 6 січня нардеп Юрій Бойко виконав легендарний «Щедрик». Відповідне відео він оприлюднив у TikTok.

«Дорогі українці з Різдвом вас, миру та добра», – сказав Бойко після того, як зіграв композицію.

Користувачі соцмереж жартують, що, певно, Бойко помилився із датою, адже сьогодні Водохреща, а він вітає українців із Різдвом.

Нардеп Бойко після перевиховання у СБУ засів за фортепіано (відео) фото 1
Нардеп Бойко після перевиховання у СБУ засів за фортепіано (відео) фото 2
Нардеп Бойко після перевиховання у СБУ засів за фортепіано (відео) фото 3
скріншот

Нагадаємо, що 17 грудня нардеп Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після свого резонансного відео, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. 

Згодом після допиту в СБУ народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа за життя та мир» записав відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

До слова, печерський райсуд Києва визнав винним нардепа і голову комісії з припинення політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка у порушенні подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати. Водночас Феміда не стала застосовувати штраф до політика, оскільки сплили терміни притягнення до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Також Верховна Рада підтримала запит нардепа Романа Лозинського до президента України з вимогою позбавити депутата Юрія Бойка звання Героя України. Відповідне рішення ухвалили 232 парламентарі.

Як повідомлялося, 19 грудня 2024 року народні депутати відкликали народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Теги: Юрій Бойко депутат новорічні свята відео

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