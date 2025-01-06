Нардеп Бойко після перевиховання у СБУ засів за фортепіано (відео)
Бойко зіграв відому композицію та звернувся до українців
Сьогодні, 6 січня нардеп Юрій Бойко виконав легендарний «Щедрик». Відповідне відео він оприлюднив у TikTok.
«Дорогі українці з Різдвом вас, миру та добра», – сказав Бойко після того, як зіграв композицію.
☝️На експрескурсах від СБУ нардеп Юрій Бойко не тільки усвідомив, що помилився, розповідаючи про "радикалів в Україні", а ще й навчився виконувати "Щедрика" на фортепіано...🎹 pic.twitter.com/KLvXOJ4ucQ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 6, 2025
Користувачі соцмереж жартують, що, певно, Бойко помилився із датою, адже сьогодні Водохреща, а він вітає українців із Різдвом.
Нагадаємо, що 17 грудня нардеп Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після свого резонансного відео, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.
Згодом після допиту в СБУ народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа за життя та мир» записав відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.
До слова, печерський райсуд Києва визнав винним нардепа і голову комісії з припинення політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка у порушенні подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати. Водночас Феміда не стала застосовувати штраф до політика, оскільки сплили терміни притягнення до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
Також Верховна Рада підтримала запит нардепа Романа Лозинського до президента України з вимогою позбавити депутата Юрія Бойка звання Героя України. Відповідне рішення ухвалили 232 парламентарі.
Як повідомлялося, 19 грудня 2024 року народні депутати відкликали народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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