Низка країн підтримали членство України в НАТО – МЗС

Країни Південно-Східної Європи підтримали членство України в НАТО та ЄС

За підсумками зустрічі на рівні міністрів «Україна – Південно-Східна Європа» у хорватському Дубровнику сторони підтримали запрошення України до НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комюніке Міністерства закордонних справ.

У спільному комюніке, підписаному представниками Хорватії, України, Молдови, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Греції, Косова, Боснії і Герцеговини та Туреччини, чітко зазначено: «Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України. Ні Росія, ні будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання».

Учасники зустрічі також підтвердили свою рішучість забезпечити подальший прогрес у виконанні Україною, Республікою Молдова та партнерами із Західних Балкан визначених Європейським Союзом критеріїв вступу та фундаментальних цінностей ЄС.

«Майбутнє членство України, Республіки Молдова та наших партнерів із Західних Балкан в ЄС є життєво важливим для довгострокової стабільності, безпеки та процвітання нашого регіону та Європи в цілому», – наголосили міністри.

У комюніке сторони рішуче засудили повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Вони також зобов’язалися посилювати співробітництво у сфері протидії гібридним загрозам, маніпуляціям та втручанню з боку іноземних держав, дезінформаційним кампаніям та зловмисним кіберопераціям.

Країни закликали зберегти та посилити санкції проти Росії, зокрема в банківському та енергетичному секторах, одночасно належним чином та ефективно запобігаючи їхньому обходу. Також сторони зобов'язалися сприяти поточному та післявоєнному відновленню та реконструкції України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово виступав проти швидкого вступу України до ЄС, а також його країна часто блокує або гальмує частину рішень ЄС щодо України або ж санкцій проти Росії.

Цього разу Орбан продовжив дискусію на своїй сторінці у соціальній мережі Х та написав, що Україні не місце у Європейському Союзі. Часто він висловлює думку, що членство України в ЄС розв'яже війну у Європі.