Підвищення податків: плани уряду несподівано провалилися

Робоча група погодила збільшення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5%

За словами Гетманцева, планований ресурс у 125 млрд податкових коштів «розтанув» до 30,1 млрд грн

Робоча група щодо законопроєкту уряду про підвищення податків погодила збільшення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5%. Для ФОПів третьої групи введуть збір у розмірі 1%. Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Гетманцев повідомив, що військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ. Як зазначив нардеп, 1% військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.

Водночас збільшення податку податок на прибуток банків з 25% до 50% виключили через категоричну позицію Мінфіну та НБУ.

Народний депутат повідомив, що в результаті змін до проєкту у 2024 році планований ресурс у 125 млрд грн «розтанув» до 30,1 млрд грн.

Гетманцев оприлюднив розрахунки Мінфіну, за якими збільшення в військового збору з доходів українців з 1,5% до 5% у 2024 році дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році – 107,7 млрд грн.

Крім того, 1% з доходів ФОПів третьої групи у 2025 році отримають 5,9 млрд грн.

Нагадаємо, народні депутати доопрацювали проєкт закону про підвищення податків, який має бути винесено на розгляд профільного комітету та потім парламенту.

Зокрема, Українська рада бізнесу опублікувала заяву в якій йдеться про те, що в урядовому законопроєкті № 11416 про підвищення ставок деяких податків і введення нових відсутні заходи боротьби з тіньовою економікою та заходи з підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.

Раніше повідомлялося, що дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно.

Зокрема, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн. Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

Як заявив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні, збільшення податкових ставок в Україні є потрібним, оскільки донори очікують, що Україна поступово ставатиме самодостатньою.