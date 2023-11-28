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Відкликання Безуглої з посади у комітеті: зареєстровано законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відкликання Безуглої з посади у комітеті: зареєстровано законопроєкт
«Слуги» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої
фото з відкритих джерел

Народну депутатку хочуть відкликати з посади у комітеті у зв’язку із незадовільною роботою

На розгляд Верховної Ради України передано проєкт Постанови про відкликання з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої. Про це йдеться на сайті Ради.

Відкликання Безуглої з посади у комітеті: зареєстровано законопроєкт фото 1

Ініціатор законопроєкту нардеп Ігор Кривошеєв.

Як йдеться у поясненні, народну депутатку хочуть відкликати у зв’язку з незадовільною роботою на посаді.

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

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Теги: відставка Ігор Кривошеєв Мар’яна Безугла

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