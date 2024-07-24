«Здоровий глузд програв». Садовий розповів, коли у Львові діти підуть до школи

Садовий: «Сумніваюсь, але сподіваюсь, що Кабмін має інформацію про те, якою буде зима, і що навчання відбуватиметься без форсмажорів»

У Львові учні підуть до школи разом із усією Україною, 2 вересня. Однак таке рішення Кабміну про початок навчального року – «поразка здоровго глузду». Таку заяву зробив міський голова Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

«Щодо рішення Кабміну про початок навчального року 2 вересня. Ми приймаємо і виконаємо це рішення», – запевнив мер.

Він також висловив свою особисту думку про це рішення уряду: «Що я про це думаю. Здоровий глузд програв. Демократія та децентралізація теж. Але, здається, нікому того не треба. Той, хто приймає рішення – несе відповідальність. Сумніваюсь, але сподіваюсь, що Кабмін має інформацію про те, якою буде зима, і що навчання відбуватиметься без форсмажорів».

Садовий принагідно нагадав, що міський штаб із підготовки до зими рекомендував розпочати навчання 19 серпня саме тому, що є ризик відключень електроенергії.

«У час війни ми маємо бути гнучкими і швидко адаптуватись до нових обставин. Шкода, що це розуміють не всі. Але це точно не причина для розвитку внутрішніх непорозумінь», – зазначив мер Львова.

Напередодні депутати Львівської міської ради звернулися до уряду України з проханням дозволити самостійно приймати рішення щодо структури навчального року з урахуванням безпекової ситуації в кожному регіоні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

На початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Під дописом Садового розгорілася справжня дискусія: частина батьків схвально сприйняла таке рішення, з огляду на далекоглядність та можливу важку зиму. Однак інша частина заявила, що у цей період люди у відпустках, і такі рішення не можна оголошувати так пізно.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.