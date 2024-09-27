Ваучер на навчання: Мінекономіки розширило перелік професій

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти

Перелік, за якими може бути виданий ваучер на навчання, складається з 95 професій та 60 спеціальностей

Міністерство економіки України оновило список професій на освоєння яких можна отримати ваучери. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Українці можуть отримати ваучер на навчання ще 16 професіям та 15 спеціальностям, які нині затребувані на ринку праці», – зазначено в повідомленні.

За словами пресслужби Мінекономіки, відомство оновило перелік, за якими може бути виданий ваучер – відтепер в ньому 95 професій та 60 спеціальностей.

Додались професії і спеціальності у сферах:

будівництва;

енергетики;

транспорту;

медицини.

Хто може отримати ваучер

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

люди з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Щоб отримати ваучер на навчання необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні – паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти. Державна служба зайнятості є реалізатором державної програми підтримки конкурентноспроможності громадян України на ринку праці шляхом отримання ваучерів на навчання.

Нагадаємо, частина українців із соціально вразливих категорій можуть безкоштовно здобути вищу освіту. Для цього їм потрібно отримати ваучер.

До слова, з початку року понад 1700 українців вже отримали ваучери на навчання від держави.