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19 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Софія Сидоренко
glavcom.ua
19 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
У світі сьогодні відзначають день клієнта
фото: pexels.com

У цей день варто з особливою повагою ставитися до води: не витрачати даремно, а використовувати лише за призначенням

Сьогодні, у неділю, в Україні відзначають день працівників житлово-комунального господарства, а віряни вшановують день пам’яті святого Костянтина та 42 мучеників з Амореї.

Релігійне свято

У церковному календарі 19 березня призначене дню пам’яті святого Костянтина та 42 мучеників з Амореї.

42 мученики з Амореї це воїни, яких стратили через відмову прийняти іслам. Історія бере початок з війни між грецьким імператором Феофілом і сарацини. Останні взяли в облогу візантійське місто Амореї та взяли у полон 42 воїни. Їх катували сім років, намагались змусити відмовитись від християнства та прийняти іслам. Проте чоловіки були незламними, і тоді їх наказали стратити, а тіла скинули в річку. Одного із найбільш шанованих мучеників звали Костянтин.

Свято в Україні

В Україні сьогодні святкують день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Це свято відзначають щорічно у третю неділю березня з 1995 року. Цього року свято припало на 19 березня.

Працівник житлово-комунальних господарств під час роботи
Працівник житлово-комунальних господарств під час роботи
фото: kh.suspilne.media

Працівники житлово-комунального господарства (ЖКГ) забезпечують комфортні умови для життя населення, а саме відбувається подача світла, води, тепла та інших послуг до будинків, шкіл, лікарень

Свято у світі

Своєю чергою, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день клієнта. У цей день власники бізнесів висловлюють подяку клієнтам: відправляють поздоровлення та пропонують знижки. Свято, певною мірою, має комерційний характер. Адже за допомогою знижок і спеціальних пропозицій, наявних у цей день, бізнесмени можуть залучити ще більше клієнтів. А, отже, отримати більше прибутку. 

Прикмети та традиції

  • Якщо ластівки прилетіли, то це до потепління
  • Якщо ж день морозний, то буде швидка весна та сухе літо
  • Якщо чутно стукіт дятла, то це до довгих холодів

За традиціями у цей день люди святили колодязі та відвідували бані

Що не можна робити

  • Не можна витрачати воду даремно
  • Бажано не вживати алкогольні напої
  • Не варто ходити до лісу
  • Не пліткуйте та не втручайтесь у чужі особисті справи

День ангела

Сьогодні іменини святкують Костянтин, Максим, Федір, Абрам, Аркадій та Олена.

Теги: свято вода

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