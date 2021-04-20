20 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні сприятлива дата, щоб відправитися по магазинах і прикупити обновок

Сьогодні, 20 квітня, у світі відзначають День вдячності волонтерам та День китайської мови. В цей день православна церква святкує День пам'яті преподобного Георгія, в народі це свято відоме як Килинин день, або Пробудження русалок.

День китайської мови

Фото з відкритих джерел

День китайської мови відзначається щороку 20 квітня, починаючи з 2010 року і присвячений він Цан Цзе – засновнику китайської писемності, придворному історіографу легендарного імператора Хуан-ді («Жовтий імператор»).

Рішення про відзначення 20 квітня Дня китайської мови було прийняте Департаментом громадської інформації ООН напередодні Міжнародного дня рідної мови, який відзначається щорічно 21 лютого з ініціативи ЮНЕСКО.

Мета проведення днів шести офіційних мов ООН – розширення інформованості щодо історії, культури і розвитку кожної з мов ООН. Їх, як відомо – шість: англійська, арабська, іспанська, французька, російська і власне китайська.

День вдячності волонтерам

Фото з відкритих джерел

20 квітня у світі щороку відзначають День вдячності волонтерам. Цього дня людство висловлює вдячність усім, хто знайшов у собі силу, відвагу та доброту здійснювати добрі справи, не вимагаючи нічого натомість.

Вважається, що волонтерський рух розпочався у 20-х роках минулого століття — у 1920 році біля французького міста Страсбурга волонтери з німецької та французької молоді відновлювали зруйновані під час боїв Першої Світової війни ферми. Згодом цю естафету підхопила Індія і рух поширився світом.

Хоча в Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках XX ст., офіційно він був визнаний постановою Кабміну у 2003 році.

День Георгія

Фото з відкритих джерел

День пам’яті преподобного Георгія, митрополита Мітіленського, що відзначається 20 квітня, присвячений ченцеві, який з юних років присвятив своє життя служінню Богу і всім людським чеснотам. Все життя преподобний Георгій був зразком цнотливості і чистоти, літописці порівнювали його життя з життям ангела. Він мав дар чудотворення, завдяки якому зціляв багато хвороб, зокрема, й ті, що вважалися невиліковними.

Традиції, звичаї та обряди

Люди вірили, що 20 квітня після сну у водоймах пробуджуються русалки. Згідно з народними повір’ями, якщо з ними дружити, то в роду ніколи не буде утоплеників.

Тому жінки в цей день йшли до озер і річок, щоб віднести і залишити на березі для русалок подаруночки (вишиті рушники, білосніжні сорочки, нарядні сукні).

Сьогодні сприятлива дата, щоб відправитися по магазинах і прикупити обновок. Також день вдалий для походу до косметолога, стоматолога, перукаря.

Народні прикмети

Якщо йде дощ, вродить калина.

Морозно і сонячно в цей день – буде хороший урожай хлібів.

Якщо на небі багато зірок, то в лісі буде багато ягід і грибів. Яка погода цього дня, така буде і 20 вересня.

У цей день не можна з вікна визирати – біду накличеш.

Що не можна робити

За народними повір’ями, 20 квітня не можна ходити до річок та озер без захисту.

Сваритися з рідними та визирати з відкритого вікна.

Не варто сьогодні брати гроші в борг.

Не варто в цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

Іменини

20 квітня День ангела відзначають: Килина, Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро