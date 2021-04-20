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    20 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Православна церква 20 квітня вшановує преподобного Георгія - 20 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Православна церква 20 квітня вшановує преподобного Георгія
    Фото: Азбуки віри

    Сьогодні сприятлива дата, щоб відправитися по магазинах і прикупити обновок

    Сьогодні, 20 квітня, у світі відзначають День вдячності волонтерам та День китайської мови. В цей день православна церква святкує День пам'яті преподобного Георгія, в народі це свято відоме як Килинин день, або Пробудження русалок.

    День китайської мови

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    День китайської мови відзначається щороку 20 квітня, починаючи з 2010 року і присвячений він Цан Цзе – засновнику китайської писемності, придворному історіографу легендарного імператора Хуан-ді («Жовтий імператор»).

    Рішення про відзначення 20 квітня Дня китайської мови було прийняте Департаментом громадської інформації ООН напередодні Міжнародного дня рідної мови, який відзначається щорічно 21 лютого з ініціативи ЮНЕСКО.

    Мета проведення днів шести офіційних мов ООН – розширення інформованості щодо історії, культури і розвитку кожної з мов ООН. Їх, як відомо – шість: англійська, арабська, іспанська, французька, російська і власне китайська.

    День вдячності волонтерам

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    20 квітня у світі щороку відзначають День вдячності волонтерам. Цього дня людство висловлює вдячність усім, хто знайшов у собі силу, відвагу та доброту здійснювати добрі справи, не вимагаючи нічого натомість.

    Вважається, що волонтерський рух розпочався у 20-х роках минулого століття — у 1920 році біля французького міста Страсбурга волонтери з німецької та французької молоді відновлювали зруйновані під час боїв Першої Світової війни ферми. Згодом цю естафету підхопила Індія і рух поширився світом.

    Хоча в Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках XX ст., офіційно він був визнаний постановою Кабміну у 2003 році.

    День Георгія

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    День пам’яті преподобного Георгія, митрополита Мітіленського, що відзначається 20 квітня, присвячений ченцеві, який з юних років присвятив своє життя служінню Богу і всім людським чеснотам. Все життя преподобний Георгій був зразком цнотливості і чистоти, літописці порівнювали його життя з життям ангела. Він мав дар чудотворення, завдяки якому зціляв багато хвороб, зокрема, й ті, що вважалися невиліковними.

    Традиції, звичаї та обряди

    Люди вірили, що 20 квітня після сну у водоймах пробуджуються русалки. Згідно з народними повір’ями, якщо з ними дружити, то в роду ніколи не буде утоплеників.

    Тому жінки в цей день йшли до озер і річок, щоб віднести і залишити на березі для русалок подаруночки (вишиті рушники, білосніжні сорочки, нарядні сукні).

    Сьогодні сприятлива дата, щоб відправитися по магазинах і прикупити обновок. Також день вдалий для походу до косметолога, стоматолога, перукаря.

    Народні прикмети

    • Якщо йде дощ, вродить калина.
    • Морозно і сонячно в цей день – буде хороший урожай хлібів.
    • Якщо на небі багато зірок, то в лісі буде багато ягід і грибів. Яка погода цього дня, така буде і 20 вересня.
    • У цей день не можна з вікна визирати – біду накличеш.

    Що не можна робити

    • За народними повір’ями, 20 квітня не можна ходити до річок та озер без захисту.
    • Сваритися з рідними та визирати з відкритого вікна.
    • Не варто сьогодні брати гроші в борг.
    • Не варто в цей день зловживати алкоголем і переїдати.
    • Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

    Іменини

    20 квітня День ангела відзначають: Килина, Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро

    Теги: церква свята гроші православна церква урожай традиції
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