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5 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
5 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5 травня – Всесвітній день акушерки
Фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна нікому розповідати про свої сни

Щороку 5 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права осіб із інвалідністю та Всесвітній день гігієни рук. Православні віряни вшановують пам'ять святого Луки.

Міжнародний день акушерки

Понад два десятиліття поспіль 5 травня вважається Міжнародним днем акушерки (International Midwives 'Day).

Своє професійне свято акушерки всього світу відзначають із 1992 року за ініціативою Міжнародної асоціації акушерок, чия конференція відбулася в 1987 році в Нідерландах.

На засіданнях круглого столу та семінарах, які часто проходять в Україні, представники даної професії зачіпають питання, що стосуються безпеки породіль. Тут же відбувається обмін досвідом і технологіями, які дозволяють знизити ризик побічних явищ. Щоправда, багато залежить від самої держави, на рівні якого виділяються кошти для забезпечення нормальної діяльності лікарень і поліклінік.

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Фото з відкритих джерел

Міжнародний день боротьби за права осіб із інвалідністю

Міжнародний день боротьби за права осіб із інвалідністю світова спільнота щороку відзначає 5 травня. Цей день покликаний звернути увагу людей на проблеми, пов'язані з захистом прав осіб із інвалідністю. Свій початок історія цієї події бере 5 травня 1992 року.

У цей день люди з інвалідністю з сімнадцяти країн одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації осіб із інвалідністю. Відтоді подібні заходи проводяться кожного 5 травня.

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Фото: brovary.net.ua

Всесвітній день гігієни рук

Щорічно 5 травня за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) світова спільнота відзначає Всесвітній день гігієни рук.

Дата цього заходу обирається не випадково: п’ятий день п’ятого місяця символізує п’ять пальців на кожній руці людини. Оскільки руки є одним із основних факторів ризику розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів, гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань.

Всесвітній день гігієни рук започатковано, щоб нагадати про важливість обробки рук задля збереження життя та здоров'я мільйонів людей та підкреслити особливу важливість гігієни рук як в галузі охорони здоров'я, так і в повсякденному житті. Центр громадського здоров’я підтримує цю ініціативу та закликає заклади охорони здоров’я, установи та всіх громадян доєднатися до кампанії ВООЗ з чистоти рук.

На наших руках живе величезна кількість небезпечних для людського здоров'я мікроорганізмів. У результаті навіть незначних подряпин чи ран, вони можуть викликати вірусні захворювання, бактеріальні, грибкові та кишкові інфекції, гельмінтози тощо.

Найбруднішими предметами, з якими щодня стикається майже кожна людина, є мобільні та стаціонарні телефони, письмові столи, клавіатура та мишка комп’ютера, кнопки ліфта, вимикачі світла, дверні ручки та усі поруччя.

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Фото: phc.org.ua

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 травня вшановує пам'ять святого Луки, який був учнем апостола Павла. У народі день назвали Лукін, а також Відьмині хороводи. Ще ім'я святого знайшло відображення в землеробстві. На Луку висаджували цибулю.

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Народні прикмети

  • Зозуля часто кує – до теплої погоди.
  • Гроза у цей день – до хорошого урожаю.
  • Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час починати посівні роботи.

Що не можна робити

  • Не можна нікому розповідати про свої сни.
  • Не можна полювати, ображати птахів, розграбовувати чи нищити гнізда. Особливо це стосується зозулі.
  • Важливі справи потрібно перенести, не варто робити покупки, йти в ліс чи на поле.

Іменини

Щороку День ангела 5 травня святкують Лука, Віталій, Всеволод, Федір і Теодор.

Теги: церква православна церква свято традиції

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