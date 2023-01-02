Головні новини 2 січня

ЗСУ змогли повернути у 2022 році 40% захоплених Росією територій

Президент Зеленський провів перші у новому році телефонні переговори, генерал Залужний розповів про здобутки ЗСУ у 202 році, Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці. Ці та інші новини 2 січня ми традиційно зібрали у добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

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Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Як стало відомо згодом, ЄС буде підтримувати Україну протягом цієї зими генераторами, лампочками, укриттями та шкільними автобусами, надаватиме фінансову допомогу.

Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підвів підсумки повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році і повідомив, що ЗСУ змогли повернути 40% захоплених Росією територій.

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Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці

Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і заявило про загибель 63 російських військовослужбовців. Насправді число загиблих сягає кількох сотень осіб, окупанти досі розбирають завали будівлі.

Ціни на природний газ у ЄС продовжують падати

Завдяки незвично м'якій погоді ціни на природний газ у Європі з початком нового року продовжили падіння. У понеділок, 2 січня, ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину. Так дешево європейський газ востаннє продавався в лютому 2022 року, до початку війни Росії проти України.

Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським

Цивільна дружина підсанкційного народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і бізнес-партнерка Медведчука Наталія Лавренюк наприкінці 2022 року подала позов проти президента Володимира Зеленського. В Україні на позивачку накладено санкції терміном на п’ять років.

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.