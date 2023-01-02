Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Головні новини 2 січня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Головні новини 2 січня
Збройні сили України щоденно звільняють окуповані території
фото з відкритих джерел

ЗСУ змогли повернути у 2022 році 40% захоплених Росією територій

Президент Зеленський провів перші у новому році телефонні переговори, генерал Залужний розповів про здобутки ЗСУ у 202 році, Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці. Ці та інші новини 2 січня ми традиційно зібрали у добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Як стало відомо згодом, ЄС буде підтримувати Україну протягом цієї зими генераторами, лампочками, укриттями та шкільними автобусами, надаватиме фінансову допомогу.

Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підвів підсумки повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році і повідомив, що ЗСУ змогли повернути 40% захоплених Росією територій. 

Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці

Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і заявило про загибель 63 російських військовослужбовців. Насправді число загиблих сягає кількох сотень осіб, окупанти досі розбирають завали будівлі.  

Ціни на природний газ у ЄС продовжують падати

Завдяки незвично м'якій погоді ціни на природний газ у Європі з початком нового року продовжили падіння. У понеділок, 2 січня, ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину. Так  дешево європейський газ востаннє продавався в лютому 2022 року, до початку війни Росії проти України.

Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським

Цивільна дружина підсанкційного народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і бізнес-партнерка Медведчука Наталія Лавренюк наприкінці 2022 року подала позов проти президента Володимира Зеленського. В Україні на позивачку накладено санкції терміном на п’ять років.

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення. 

Читайте також:

 

 

 

 

 

Теги: росія Віктор Медведчук енергетика ЗСУ Європарламент війна Генштаб агресія Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту і особового складу загарбників
ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на Луганщині: що відомо
Сьогодні, 20:08
Це все, що залишилося від сотень російських загарбників
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
Сьогодні, 20:16
ЗСУ вдарили по будівлі ПТУ у Макіївці, де базувалися окупанти
«Бавовна» в Макіївці: Генштаб повідомив, скільки техніки втратили окупанти
Сьогодні, 18:43
Окупаційні війська знущаються з цивільного населення на тимчасово зайнятих територія
На Херсонщині окупанти грабують підприємців – Генштаб
Сьогодні, 19:45

Суспільство

Головні новини 2 січня
Головні новини 2 січня
Мобілізовані окупанти у Маріуполі посилено шукають горілку
Мобілізовані окупанти у Маріуполі посилено шукають горілку
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)
Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла
Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла
На Дніпропетровщині московський піп почав бійку із громадянами (відео)
На Дніпропетровщині московський піп почав бійку із громадянами (відео)
Буде тепло та без опадів: прогноз погоди на 2 січня
Буде тепло та без опадів: прогноз погоди на 2 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
36K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
13K
У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)
9834
2023 рік. Українська війна показує, яким він буде

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Сьогодні, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту