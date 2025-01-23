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У Києві група школярок побила дівчинку: розпочато розслідування

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві група школярок побила дівчинку: розпочато розслідування
Дівчина била іншу школярку долонею по обличчю
скриншот з відео

Голова Оболонської РДА Кирило Фесик заявив, що тримає ситуацію під особистим контролем

Мережею поширилось відео, на якому група школярок по черзі завдають удари долонею по обличчю дівчини. Поліція Києва відреагувала на конфлікт. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці.

Повідомляється, що ввечері 23 січня під час моніторингу соціальних мереж, правоохоронці виявили в одному із телеграм-каналів відео, де дівчата бʼють неповнолітню по обличчю на спортивному майданчику.

За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили двох учасниць конфлікту. Ними виявились 15-річна місцева мешканка, яка наносила удари, та 14-річна учениця місцевої школи, яка знімала відео знущань над потерпілою на телефон. Нині тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину.

«За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні поліції Києва.

Також цю ситуацію прокоментував голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

За його словами, районна адміністрація спільно з правоохоронцями та керівництвом навчального закладу, де навчаються кривдники Оболонської школярки, працює над розслідуванням конфлікту.

«Усіх винних обов‘язково буде встановлено та з ними проведеться відповідна робота в межах чинного законодавства! Особисто тримаю це питання на контролі!», – написав він.

Нагадаємо, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео.  22 січня в поліцію звернулась мати 12-річного хлопчика. Жінка повідомила, що в одній із соцмереж побачила відео, на якому біля місцевого магазину учень восьмого класу завдає тілесних ушкоджень її сину, учню шостого класу цього ж ліцею.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх слідчих дій.

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Теги: Київ поліція школярі конфлікт

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