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Яке релігійне свято відзначається 6 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 6 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 6 вересня в церковному календарі – Диво архистратига Михаїла

6 вересня православна церква за новим календарем вшановує пам’ять чуда архистратига Михаїла в Хонех.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Чудо архистратига Михаїла

Яке релігійне свято відзначається 6 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Свято присвячене диву, яке здійснив архістратиг Михаїл у IV столітті. За легендою, поблизу міста Ієраполя знаходився храм, збудований вдячним батьком на честь архистратига Михаїла. Він спорудив храм після того, як його німа дочка зцілилася, випивши води з цілющого джерела.

Протягом 60 років у цьому храмі служив паламарем благочестивий чоловік на ім’я Архип. Його проповіді навертали до християнства багатьох язичників, що викликало їхнє обурення. Щоб знищити храм і вбити Архипа, язичники вирішили поєднати дві гірські річки та направити їх на храм. Святий Архип гаряче молився архистратигу Михаїлу про порятунок. У відповідь на його молитви, архистратиг Михаїл з’явився біля храму, ударив своїм жезлом по скелі та відкрив у ній широку розколину. Він направив туди бурхливий потік води, і храм залишився неушкодженим. Це місце згодом назвали Хони, що означає «ущелина».

Молитви дня

Небесних воїнств Архистратиже, молимо Тебе завжди ми, недостойні, щоб Твоїми молитвами обгородив нас покровом крил невещественної слави Твоєї, зберігаючи нас, що припадаємо, старанно і виголошуємо: «Від бід визволи нас, як начальник вишніх сил».

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо йде дощ – осінь буде теплою.
  • Багато жолудів на дубі – до холодної зими.
  • Журавлі летять високо і неквапливо – осінь буде довгою.
  • На ранковій зорі багато зірок – чекайте на швидке похолодання.
  • Якщо вранці туман – день буде сонячним.

Що не можна робити 

  • Не сваритися, не лихословити, не пліткувати та не заздрити.
  • Не брати й не давати гроші або продукти в борг.
  • Не хвалитися своїм достатком.
  • Не розпалювати багаття без потреби та обережно поводитися з вогнем.
  • Не вступати в конфлікти із сусідами.
  • Не давати порожніх обіцянок.
  • Не грати в азартні ігри.

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Теги: традиції свято календар свята релігія православна церква

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Яке релігійне свято відзначається 6 вересня 2026: традиції та молитва
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