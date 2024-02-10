Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання

Через різницю в літочисленнях, у Китаї зустрічатимуть не 2024-й, а 4721-й рік

Новий рік у Китаї та інших країнах Східної Азії відзначають не наприкінці грудня, а щороку в різний час. І кожен рік проходить під заступництвом свого символу. Чим його святкування відрізняється від нашого, читайте далі.

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Коли починається китайський Новий рік у 2024-му

Дата китайського Нового року залежить від місячних циклів – початок нового року випадає на другий молодик після зимового сонцестояння. У 2024 році китайський Новий рік настав 10 лютого.

Цікаво, що відзначають це свято китайці не один день. Триває китайський Новий рік два тижні, а якщо точніше, то 15 днів. Тобто, почнуть відзначати Новий рік 10 лютого, а закінчать – 24-го. Через різницю в літочисленнях, у Китаї зустрічатимуть не 2024-й, а 4721-й рік.

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Святкування Нового року у Китаї фото з відкритих джерел

Під яким знаком проходитиме Новий рік за китайським календарем

За традицією у кожного року в Китаї є свій символ. У 2024 році це – Зелений Дерев'яний Дракон, єдина міфологічна тварина в усьому зодіакальному колі, а також символ духовності та мудрості в Китаї.

Існує легенда, за якою в Стародавньому Китаї Нефритовий Імператор наказав звірам прийти до палацу. Той, хто добереться - отримає рік під своє заступництво. Дракон, звісно ж, мав прийти першим – що йому варто змахнути кілька разів крилами. Але дорогою він побачив, що від посухи гине врожай у селян. Він піднявся в небо і нагнав хмари – пішов дощ і це врятувало людей від голоду. Ну, а сам Дракон прилетів до палацу вже п'ятим. Тепер кожен п'ятий рік у 12-річному циклі – це рік Дракона.

2024 рік – рік Дерев'яного Дракона Фото: Pinterest

Традиції святкування

Вважається, що якщо дотримуватися новорічних традицій, то можна привернути у своє життя благополуччя, достаток і гармонію. Самі китайці досить серйозно ставляться до традицій і вірять у прикмети.

Дракон у китайців – символ імператорів. Він любить все красиве, багате і вишукане, тому потрібно постаратися йому догодити.

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Як зустрічати китайський Новий рік:

зробити прибирання напередодні свята – щоб очистити простір від негативу;

прикрасити дім червоним кольором – у Китаї він вважається кольором благополуччя і щастя, а також відлякує зле чудовисько, яке за легендою з'являється на Новий рік;

використовувати червоний, а також зелений і золотий в одязі та декорі новорічного столу – Дракон їх теж любить;

на новорічний стіл потрібно поставити страви з риби – це символ достатку і багатства, а також можна самим приготувати пельмені - у Китаї, приміром, усією сім'єю ліплять традиційні цзяоцзи;

дарувати на Новий рік у Китаї заведено хунбао – це традиційні червоні конверти з грошима.

Привітання у віршах та прозі

***

Хай тобі в Дракона році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома - скрізь.

Хай тобі насняться гроші

Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

Й не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

***

З новим роком! Нехай рік Дракончика, що прилетів, подарує вогняний настрій, розум як у трьох, міцне здоров'я і казкове життя. Нехай усі твої бажання, загадані новорічної ночі, виконаються цього року!

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***

Дракон стоїть вже на порозі,

Пора його нам всім вітать,

Бажаю щастя і здоров’я,

Веселих днів, лихих минать!

Дракончику наллєм поповній,

Бо водянеє це дитя,

Будем дружить, сьогодні модне

Це крокодилове маля!

Бажаю жить цей рік без суму,

Без крокодилячих слізок,

Скрутить в кишені часом дулю,

Щоб не взірвався Ваш мізок!

А ще бажаю Вам наснаги,

Та здійснень мрій всіх і думок,

А ще багато зичу щастя,

На весь Морозівський мішок!

***

З новим 2024 роком! Бажаю щасливого, насиченого, чудового та чарівного року!

Нехай Дракон принесе багато радості, щастя, любові, добробуту та незабутніх вражень!

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***

З Дракона роком я вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Веселих до не можу днів,

Прегарних і ласкавих слів.

Вина шампанського п’янкого,

Цілунків від свого коханого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних до несхочу,

Я б теж поїздив – дуже хочу.

Не знаю, що ще побажати,

Хоча – навчись удар тримати,

Біду легенько обійти

І щастя своїм розумом знайти.

***

Вітаю із Новим роком Дракона 2024! Бажаю багато впевненості у собі, легко долати труднощі та негаразди. Хай рік Дракона увірветься казкою і всі дні будуть наповнені лише позитивними емоціями!

***

Хочу вам всім побажати

Неприємностей не знати,

В рік Дракона щастя вам,

Кращим, відданим друзям!

Зичу вам я лиш добро,

В цьому році щоб везло,

Щоб Дракон вас не лякав,

А лише – оберігав!!!

***

З новим роком! Нехай Дракон у твій дім принесе багато затишку і тепла. Нехай у твоє життя він принесе приємної непередбачуваності, успіху та яскравих подій. Нехай у кар'єрі Дракон тобі подарує нові можливості та перспективи. А тобі хай Дракон подарує відважність, стійкість та чуйність!

Нагадаємо, що цього року Україна повністю перейшла на новий календар, згідно з яким, зокрема Різдво святкували 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.