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Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання

Христина Петренко
glavcom.ua
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання
Китайський Новий рік настане 10 лютого
Фото: Pinterest

Через різницю в літочисленнях, у Китаї зустрічатимуть не 2024-й, а 4721-й рік

Новий рік у Китаї та інших країнах Східної Азії відзначають не наприкінці грудня, а щороку в різний час. І кожен рік проходить під заступництвом свого символу. Чим його святкування відрізняється від нашого, читайте далі.

Коли починається китайський Новий рік у 2024-му

Дата китайського Нового року залежить від місячних циклів – початок нового року випадає на другий молодик після зимового сонцестояння. У 2024 році китайський Новий рік настав 10 лютого.

Цікаво, що відзначають це свято китайці не один день. Триває китайський Новий рік два тижні, а якщо точніше, то 15 днів. Тобто, почнуть відзначати Новий рік 10 лютого, а закінчать – 24-го. Через різницю в літочисленнях, у Китаї зустрічатимуть не 2024-й, а 4721-й рік.

Святкування Нового року у Китаї
Святкування Нового року у Китаї
фото з відкритих джерел

Під яким знаком проходитиме Новий рік за китайським календарем

За традицією у кожного року в Китаї є свій символ. У 2024 році це – Зелений Дерев'яний Дракон, єдина міфологічна тварина в усьому зодіакальному колі, а також символ духовності та мудрості в Китаї.

Існує легенда, за якою в Стародавньому Китаї Нефритовий Імператор наказав звірам прийти до палацу. Той, хто добереться - отримає рік під своє заступництво. Дракон, звісно ж, мав прийти першим – що йому варто змахнути кілька разів крилами. Але дорогою він побачив, що від посухи гине врожай у селян. Він піднявся в небо і нагнав хмари – пішов дощ і це врятувало людей від голоду. Ну, а сам Дракон прилетів до палацу вже п'ятим. Тепер кожен п'ятий рік у 12-річному циклі – це рік Дракона.

2024 рік – рік Дерев'яного Дракона
2024 рік – рік Дерев'яного Дракона
Фото: Pinterest

Традиції святкування

Вважається, що якщо дотримуватися новорічних традицій, то можна привернути у своє життя благополуччя, достаток і гармонію. Самі китайці досить серйозно ставляться до традицій і вірять у прикмети.

Дракон у китайців – символ імператорів. Він любить все красиве, багате і вишукане, тому потрібно постаратися йому догодити.

Як зустрічати китайський Новий рік:

  • зробити прибирання напередодні свята – щоб очистити простір від негативу;
  • прикрасити дім червоним кольором – у Китаї він вважається кольором благополуччя і щастя, а також відлякує зле чудовисько, яке за легендою з'являється на Новий рік;
  • використовувати червоний, а також зелений і золотий в одязі та декорі новорічного столу – Дракон їх теж любить;
  • на новорічний стіл потрібно поставити страви з риби – це символ достатку і багатства, а також можна самим приготувати пельмені - у Китаї, приміром, усією сім'єю ліплять традиційні цзяоцзи;
  • дарувати на Новий рік у Китаї заведено хунбао – це традиційні червоні конверти з грошима. 

Привітання у віршах та прозі

***

Хай тобі в Дракона році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома - скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,
Й не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.

Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання фото 1

***

З новим роком! Нехай рік Дракончика, що прилетів, подарує вогняний настрій, розум як у трьох, міцне здоров'я і казкове життя. Нехай усі твої бажання, загадані новорічної ночі, виконаються цього року!

***

Дракон стоїть вже на порозі,
Пора його нам всім вітать,
Бажаю щастя і здоров’я,
Веселих днів, лихих минать!

Дракончику наллєм поповній,
Бо водянеє це дитя,
Будем дружить, сьогодні модне
Це крокодилове маля!

Бажаю жить цей рік без суму,
Без крокодилячих слізок,
Скрутить в кишені часом дулю,
Щоб не взірвався Ваш мізок!

А ще бажаю Вам наснаги,
Та здійснень мрій всіх і думок,
А ще багато зичу щастя,
На весь Морозівський мішок!

***

З новим 2024 роком! Бажаю щасливого, насиченого, чудового та чарівного року!

Нехай Дракон принесе багато радості, щастя, любові, добробуту та незабутніх вражень!

***

З Дракона роком я вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Веселих до не можу днів,
Прегарних і ласкавих слів.

Вина шампанського п’янкого,
Цілунків від свого коханого,
В роботі успіхів шалених,
В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних до несхочу,
Я б теж поїздив – дуже хочу.
Не знаю, що ще побажати,
Хоча – навчись удар тримати,
Біду легенько обійти
І щастя своїм розумом знайти.

Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання фото 2

***

Вітаю із Новим роком Дракона 2024! Бажаю багато впевненості у собі, легко долати труднощі та негаразди. Хай рік Дракона увірветься казкою і всі дні будуть наповнені лише позитивними емоціями!

***

Хочу вам всім побажати
Неприємностей не знати,
В рік Дракона щастя вам,
Кращим, відданим друзям!

Зичу вам я лиш добро,
В цьому році щоб везло,
Щоб Дракон вас не лякав,
А лише – оберігав!!!

***

З новим роком! Нехай Дракон у твій дім принесе багато затишку і тепла. Нехай у твоє життя він принесе приємної непередбачуваності, успіху та яскравих подій. Нехай у кар'єрі Дракон тобі подарує нові можливості та перспективи. А тобі хай Дракон подарує відважність, стійкість та чуйність!

Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання фото 3
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання фото 4
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання фото 5
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання фото 6
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання фото 7
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання фото 8
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання фото 9

Нагадаємо, що цього року Україна повністю перейшла на новий календар, згідно з яким, зокрема Різдво святкували 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.

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Теги: соціум Китай китайський Новий рік

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