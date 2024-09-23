Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Названо галузь, у якій щороку зменшується кількість нових фахівців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Названо галузь, у якій щороку зменшується кількість нових фахівців
Серед адвокатів в Україні більше чоловіків – 60% від загальної кількості. Частка жінок становить 40%
фото: Pixabay

53 361 адвокат налічується у Реєстрі адвокатів станом на кінець серпня 2024 року

Майже 4,4 тисячі нових адвокатів додалося до Реєстру адвокатів від початку повномасштабного вторгнення. Наразі Реєстр нараховує понад 53 тисячі адвокатів. Проте з кожним роком кількість нових фахівців у цій сфері зменшується. Такі дані наводять аналітики «Опендатабот».

Загалом 53 361 адвокат налічується у Реєстрі адвокатів станом на кінець серпня 2024 року. Від початку повномасштабного вторгнення Реєстр поповнився на 4 370 нових адвокатів. 

Названо галузь, у якій щороку зменшується кількість нових фахівців фото 1
інфографіка: «Опендатабот»

Утім, кількість нових адвокатів з кожним роком зменшується. Якщо у 2020 році було зареєстровано 5 124 нових адвокати, то вже цьогоріч – 1 708. 

1 773 адвокати тимчасово зупинили свою діяльність, а вісім узагалі її припинили від початку повномасштабного вторгнення.

Серед адвокатів в Україні більше чоловіків – 60% від загальної кількості. Частка жінок становить 40%.

Найбільше адвокатів зареєстровано в Київській області – 9 127 або 17% від загальної кількості та в Києві – 5 682 або 10,6%. Слідом Дніпропетровщина – 4 016 адвокатів (7,5%), Одещина – 3 992 (7,5%) та Донеччина – 3 932 адвокатів (7,4%).  

Названо галузь, у якій щороку зменшується кількість нових фахівців фото 2
інфографіка: «Опендатабот»

Найбільше нових адвокатських ліцензій від початку повномасштабної війни видали у Закарпатській (+15,%), Вінницькій (+14,6%), Одеській (+14,6%) та Рівненській областях (+13,8%).

Варто зазначити, що місце видачі ліцензії та фактичне місце роботи адвоката може відрізнятись. 

Нагадаємо, Мінекономіки повідомляло, що для забезпечення щорічного зростання ВПП до 2030 року на 7%, Україні потрібно ще 4,5 мільйона працівників. 

Читайте також:

Теги: адвокат робота праця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший запуск супутника з космодрому стане історичним моментом для Норвегії як космічної держави
Перший космодром у континентальній Європі отримав право запускати супутники
26 серпня, 13:43
Чарльз Венс Міллар народився 28 червня 1854 року в Ейлмері, Онтаріо. Він став відомим юристом і працював у своїй фірмі в центрі Торонто
Мільйонер заповів свої статки переможцю у жартівливому конкурсі: що відбулось натомість
10 вересня, 07:13
26 серпня, захищаючи Україну під час російської масованої атаки, загинув льотчик F-16 Олексій Месь. Обставини трагічної події розслідуватиме спеціальна комісія
«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої
30 серпня, 09:59
Наразы пыдозрюваний у вбивстві Фаріон перебуває у ізоляторы тимчасового тримання
Підозрюваний у вбивстві Фаріон не думає про голодування і самогубство – адвокат
5 вересня, 15:19
ЗМІ: Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва є матір'ю дітей диктатора РФ Володимира Путіна
Де Путін бере вчителів для таємних синів: розслідування
4 вересня, 20:24
Глава Volkswagen заявив про небувалу кризу європейського автопрому
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи
9 вересня, 10:25
На Київщині працює ППО: деталі
На Київщині працює ППО: деталі
11 вересня, 02:30
Пожежа у Торопці після влучання дронів
Влада заборонила росіянам поширювати відео з місця пожежі у Торопці
18 вересня, 16:21
Робот досліджуватиме поверхню Марса
Науковці представили нового робота-марсохода
21 вересня, 02:30

Суспільство

Названо галузь, у якій щороку зменшується кількість нових фахівців
Названо галузь, у якій щороку зменшується кількість нових фахівців
Командир елітної групи ССО, який загинув на Курщині. Згадаймо Євгена Лемешенка
Командир елітної групи ССО, який загинув на Курщині. Згадаймо Євгена Лемешенка
«Дуже важка новина з Дрездена». Фонд «Відродження» повідомив про смерть видатної українки
«Дуже важка новина з Дрездена». Фонд «Відродження» повідомив про смерть видатної українки
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
У Франківську побили «мовного інспектора»: фахівці пояснили, навіщо росіяни поширили фейк
У Франківську побили «мовного інспектора»: фахівці пояснили, навіщо росіяни поширили фейк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
169K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
57K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
28K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua