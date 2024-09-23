Названо галузь, у якій щороку зменшується кількість нових фахівців

Серед адвокатів в Україні більше чоловіків – 60% від загальної кількості. Частка жінок становить 40%

53 361 адвокат налічується у Реєстрі адвокатів станом на кінець серпня 2024 року

Майже 4,4 тисячі нових адвокатів додалося до Реєстру адвокатів від початку повномасштабного вторгнення. Наразі Реєстр нараховує понад 53 тисячі адвокатів. Проте з кожним роком кількість нових фахівців у цій сфері зменшується. Такі дані наводять аналітики «Опендатабот».

Загалом 53 361 адвокат налічується у Реєстрі адвокатів станом на кінець серпня 2024 року. Від початку повномасштабного вторгнення Реєстр поповнився на 4 370 нових адвокатів.

Утім, кількість нових адвокатів з кожним роком зменшується. Якщо у 2020 році було зареєстровано 5 124 нових адвокати, то вже цьогоріч – 1 708.

1 773 адвокати тимчасово зупинили свою діяльність, а вісім узагалі її припинили від початку повномасштабного вторгнення.

Серед адвокатів в Україні більше чоловіків – 60% від загальної кількості. Частка жінок становить 40%.

Найбільше адвокатів зареєстровано в Київській області – 9 127 або 17% від загальної кількості та в Києві – 5 682 або 10,6%. Слідом Дніпропетровщина – 4 016 адвокатів (7,5%), Одещина – 3 992 (7,5%) та Донеччина – 3 932 адвокатів (7,4%).

Найбільше нових адвокатських ліцензій від початку повномасштабної війни видали у Закарпатській (+15,%), Вінницькій (+14,6%), Одеській (+14,6%) та Рівненській областях (+13,8%).

Варто зазначити, що місце видачі ліцензії та фактичне місце роботи адвоката може відрізнятись.

Нагадаємо, Мінекономіки повідомляло, що для забезпечення щорічного зростання ВПП до 2030 року на 7%, Україні потрібно ще 4,5 мільйона працівників.