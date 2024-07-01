WSJ пророкує «смертельне літо» на фронті в Україні. Реакція ЗСУ

За червень на передовій відбулося майже дві тисячі бойових зіткнень

За останній місяць російські окупанти активізували свої зусилля на різних напрямках фронту. Кількість боїв зросла більш аніж удвічі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемарафону.

Так спікер відреагував на матеріал The Wall Street Journal, у якому журналісти пророкують так зване «смертельне літо» на фронті, під час якого як Росія, так і Україна матимуть великі втрати і, ймовірно, не зможуть домогтись вирішального перелому.

Як написало видання, для України нині завданням буде утримати позиції зі свіжою західною зброєю. Водночас Росія продовжить застосовувати звичну для неї тактику: «м'ясні» штурми заради незначних успіхів.

За словами Волошина, червень і справді був дуже активним та гарячим у порівнянні з травнем. Серед найважчих напрямків: Курахівський, Краматорський та Покровський. Загалом на лінії фронту відбулося майже дві тисячі бойових зіткнень.

«За попередній місяць було майже 1 тис. 952 і ще попередній – було 732 бойових зіткнень. Тобто, це говорить про те, що ворог активізував свої зусилля на різних напрямках», – зазначив речник «Хортиці».

Крім того, росіяни активізувались і на Торецькому напрямку. За минулий тиждень там ворог провів 114, але успіху не мав.

«Свої прогнози такого плану я давати не буду. Це будуть давати аналітики й експерти і, звісно, Головне управління розвідки з даними, фактами і цифрами. Однак скажу, що за минулий тиждень і за минулий місяць втрати у ворога чималі», – підсумував Волошин.

Нагадаємо, російські загарбники неодноразово скидали планерні бомби, якими атакують Україну, на свою територію. У внутрішніх документах влади Білгородщини, які отримала американська газета The Washington Post, вказані місця падіння, розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

На думку аналітиків, Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати теорію перемоги російського диктатора Володимира Путіна і не допустити затягування війни більше. В Інституті вивчення війни вважають, що теорія перемоги російського диктатора, згідно з якою Росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення до знищення української державності.

Як повідомлялося, російські окупанти здійснили прорив на Харківському напрямку. Це відбулося внаслідок того, що Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії.

До слова, нині на полі бою Україна втрачає одного військового, тоді як Росія – шість окупантів. Таке співвідношення фіксують на Харківському та Покровському напрямках.