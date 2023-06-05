«Торнадо на водою»: кияни стали свідками унікального природного явища

На київському озері помітили справжній водяний смерч

У Києві у понеділок, 5 червня, відпочивальники помітили на озері Вербне, що на Оболоні, рідкісне природне явище – водяне торнадо. Відео опублікували у місцевих телеграм-каналах.

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На кадрах видно, як над водою підіймається справжній смерч, який ще називають «торнадо над водою». Він був невеликим та не налякав відпочивальників, а навпаки – здивовані люди почали усе знімати на відео.

«У житті воно реалістичніше та більше. Вперше у житті таке бачу», – каже голос за кадром.

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Раніше повідомлялося, що в небі над Києвом можна було спостерігати особливе місячне явище – гало.

Також в небі над Україною жителі бачили незвичайну картину: Місяць і Венера практично «поєдналися» одне з одним.

Зокрема українці мали змогу побачити в небі рідкісне явище попелястого світіння Місяця, яке має назву «Сяйво да Вінчі».