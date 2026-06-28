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У Рівному пара зайнялась сексом на дитячому майданчику: усе закінчилось несподівано

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Рівному пара зайнялась сексом на дитячому майданчику: усе закінчилось несподівано
Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення
фото з відкритих джерел

Чоловіка оштрафували на 51 гривню, чи покарали його партнерку – невідомо

У Рівному на 51 гривню оштрафували чоловіка за секс на дитячому майданчику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як зазначається у протоколі про адміністративне правопорушення, інцидент стався 8 травня 2026 року в місті Рівне. Близько 19:15 вечора на вулиці Басівкутській, 168, громадянин, перебуваючи на території місцевого дитячого майданчика, «відкрито займався діями непристойного та інтимного характеру».

Патрульні зафіксували, що чоловік займався сексом із своєю партнеркою. Правоохоронці розцінили такі дії як «серйозне нехтування моральними нормами суспільства, що посягає на спокій громадян. На чоловіка склали адміністративні матеріали за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство)».

Попри те, що чоловік був належним чином та своєчасно повідомлений про день, місце і точний час розгляду його справи, у судове засідання він так і не з`явився. Клопотань про відкладення процесу від нього також не надходило.

Суддя Рівненського міського суду Євген Сидорук, дослідивши наявні матеріали, дійшов висновку, що провина чоловіка у скоєнні адміністративного проступку повністю доводиться даними протоколу поліції та сукупністю інших доказів.

Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Його оштафували на 51 (п’ятдесят одну) гривню. Із правопорушника на користь держави стягнули судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок. Тим часом, чи покарали партнерку порушника – невідомо.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд призначив 30 годин громадських робіт чоловіку, який підняв руку на працівника патрульної поліції. Подія сталася на початку серпня біля АЗС «Окко» у Кам’янці-Подільському під час комендантської години. Чоловік висловлювався нецензурною лайкою та облив пивом працівника патрульної поліції.

Раніше повідомлялося, що мешканка Херсона на ім’я Ірина вже два роки відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Жінка передавала позиції ЗСУ і в’язала шкарпетки солдатам РФ. Її було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 114 частина третя – стаття про шпигунство. Суд призначив їй покарання на строк 11 років.

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Теги: Рівне суд секс

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