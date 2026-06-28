Депутат назвав головну загрозу від РФ для великих міст узимку

Нагорняк підкреслив необхідність більшої кількості ракет до Patriot, аби збивати ворожу балістику

Найбільший ризик для України взимку – це удари російських окупантів по теплоелектроцентралях. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Київ 24» сказав Сергій Нагорняк, народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагорняк зазначив, саме ці об’єкти забезпечують міста теплом, тому їхнє ушкодження є критичною загрозою.

«Це об’єкти, які практично неможливо захистити якимось залізобетонним саркофагом. Потрібно тільки більше протиповітряної оборони, більше ракет до Patriot, аби збивати балістику», – сказав парламентар.

Стосовно літнього сезону, який зараз триває, Нагорняк сказав, що можливе повернення до графіків відключення світла залежатиме від погодних умов.

«Якщо така температура буде тривалий час, ймовірно, що можуть бути якісь нетривалі відключення. Але зараз складно сказати», – зауважив депутат.

Нагадаємо, російські війська протягом двох днів поспіль завдавали масованих ударів по об'єктах газовидобувної інфраструктури «Нафтогазу» на Полтавщині та Харківщині. Для атак окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні безпілотники.

Також 24 червня під російськими ударами вже опинилися автозаправні комплекси «Укрнафти» у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, а також виробничі активи газовидобутку на Полтавщині. Тоді внаслідок атаки ударного безпілотника серйозних поранень зазнала працівниця однієї з автозаправних станцій.