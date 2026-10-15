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Відомий телеведучий пропонує дати Медведчуку... «Героя України»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Відомий телеведучий пропонує дати Медведчуку... «Героя України»
Вересень: Я б Медведчуку дав би Героя України. За те, що ми не програємо війну
фото: скриншот з відео

Микола Вересень пояснив, в чому полягають маразматичні «заслуги» кума Путіна

Український відомий телеведучий Микола Вересень заявив, що Віктор Медведчук заслуговує на звання «Героя України» за те, що Росія не перемагає у війні проти України. За його словами, росіяни недооцінили українців і повірили, що тут на них чекають із хлібом і сіллю. Про це Вересень наголосив в інтерв'ю Олені Думі.

«Я б Медведчуку дав би Героя України. За те, що ми не програємо війну. За те, що кацапи не підготувалися. За те, що вони повірили, що тут хліб сіль», – сказав телеведучий.

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Журналіст додав, що якби російська влада мала краще розуміння України, ситуація могла б бути зовсім іншою. «Ну реально, якби там була людина з клепкою. Тут по цій вулиці ходили б не жовто-блакитні, а триколори», – наголосив він.

Також телеведучий згадав про події навколо президентських виборів в Україні та публікації, у яких стверджувалося, що Віктор Ющенко ніколи не стане президентом. На його думку, прорахунки Медведчука свідчать про загальне нерозуміння України з боку Росії.

«Починаючи з моменту, коли висувається Ющенко, була велика стаття, назву якої я вже не пам’ятаю: «Власть сильна как никогда. Ющенко никогда не будет украинским президентом» (заява про те, що Ющенко не стане президентом належить Віктору Медведчуку, який вимовив її у 2004 році, будучи головою Адміністрації президента Леоніда Кучми – «Главком»). Тому що стільки маразму. Це маразм не тільки Медведчука, це Росія», – додав Вересень.

Нагадаємо, Медведчук, який є кумом російського диктатора Володимира Путіна, фігурує в низці кримінальних справ. Українські правоохоронці обвинувачують його, зокрема, у державній зраді та колабораційній діяльності. Після затримання в Україні у вересні 2022 року його передали Росії в межах обміну на українських військовополонених.

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Теги: Віктор Медведчук Герой України

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