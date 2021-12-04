Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити 4 грудня

На Введення заборонено сильно веселитися

Сьогодні, 4 грудня, віряни відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Введення в храм Пресвятої Богородиці особливо шанується вірянами. Воно належить до дванадцяти великих церковних свят і є одним з головних протягом року.

Історія свята

У православній церкві Введення у храм Пресвятої Богородиці відносять до числа 12 найважливіших після Великодня свят.

Батьки Діви Марії довго не мали дітей. Подружжя було в розпачі й дало обітницю присвятити народжену дитину служінню Богу. І народилася в них донечка Марія. Коли дівчині виповнилося три роки, її одягли в найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму.

Первосвященик зустрів її в храмі та повів у святая святих, у те приміщення, до якого з усіх людей лише сам ходив з очисною жepтовною кpoв’ю. Від цього дня дитина жила в храмі, присвячуючи свій час богоугодним справам: рукоділлю, молитвам і читанню Святого Письма.

Традиції свята

Віруючим обов'язково в цей день потрібно сходити до церкви на службу, поставити свічку Діві Марії і помолитися від чистого серця. Також в цей святковий день православні по можливості вдаються до Святих Христових таємниць – причастя – і сповідаються.

З приводу свята не потрібно влаштовувати пишних гулянь. Досить обмежиться урочистим сімейним обідом або вечерею.

Народні прикмети на 4 грудня:

Кажуть, що Введення – це ворота зими. У всякому разі, зазвичай приблизно в цей час на землю лягав сніг, який не танув вже до самої весни

Якщо сніг після Введення не розтанув – чекай доброго врожаю хліба

Морозний день 4 грудня віщує холодну і сніжну зиму

Ясна погода пророкує неврожай, і навпаки

Мороз 4 грудня – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча

Здалеку чути дзвін дзвонів – буде мороз, а якщо дзвін глухий, то це пророкує снігопад

Якщо в печі пшоняна каша рум’яниться, то випаде сніг

Кінь 4 грудня упирається – прикмета до того, що скоро сніг випаде.

Що не можна робити 4 грудня:

На Введення заборонено сильно веселитися, краще сходіть на тихі посиденьки в гості, а ще краще – в храм на ранкову або вечірню службу. Так, це будній день, але бажано в церкву потрапити. Також не можна відмовляти у милостині нужденним.

Ще категорично заборонено укладати шлюби. А ось хрестити дітей можна.

Заборонено також займатись важкою роботою, а ще:

шити;

прибирати;

прати;

ображатися, злитися, засуджувати когось;

у народі кажуть, що в цей день краще не давати в борг.

Хто святкує день ангела

У суботу, 4 грудня, іменини відзначає Ярополк.

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