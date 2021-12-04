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    Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити 4 грудня

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    Введення до храму Пресвятої Богородиці Діви Марії &ndash; одне з 12 головних церковних свят - Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити 4 грудня
    Введення до храму Пресвятої Богородиці Діви Марії – одне з 12 головних церковних свят
    фото з відкритих джерел

    На Введення заборонено сильно веселитися

    Сьогодні, 4 грудня, віряни відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці.

    Введення в храм Пресвятої Богородиці особливо шанується вірянами. Воно належить до дванадцяти великих церковних свят і є одним з головних протягом року.

    Історія свята

    У православній церкві Введення у храм Пресвятої Богородиці відносять до числа 12 найважливіших після Великодня свят.

    Батьки Діви Марії довго не мали дітей. Подружжя було в розпачі й дало обітницю присвятити народжену дитину служінню Богу. І народилася в них донечка Марія. Коли дівчині виповнилося три роки, її одягли в найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму.

    Первосвященик зустрів її в храмі та повів у святая святих, у те приміщення, до якого з усіх людей лише сам ходив з очисною жepтовною кpoв’ю. Від цього дня дитина жила в храмі, присвячуючи свій час богоугодним справам: рукоділлю, молитвам і читанню Святого Письма.

    Традиції свята

    Віруючим обов'язково в цей день потрібно сходити до церкви на службу, поставити свічку Діві Марії і помолитися від чистого серця. Також в цей святковий день православні по можливості вдаються до Святих Христових таємниць – причастя – і сповідаються.

    З приводу свята не потрібно влаштовувати пишних гулянь. Досить обмежиться урочистим сімейним обідом або вечерею.

    Народні прикмети на 4 грудня:

    • Кажуть, що Введення – це ворота зими. У всякому разі, зазвичай приблизно в цей час на землю лягав сніг, який не танув вже до самої весни
    • Якщо сніг після Введення не розтанув – чекай доброго врожаю хліба
    • Морозний день 4 грудня віщує холодну і сніжну зиму
    • Ясна погода пророкує неврожай, і навпаки
    • Мороз 4 грудня – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча
    • Здалеку чути дзвін дзвонів – буде мороз, а якщо дзвін глухий, то це пророкує снігопад
    • Якщо в печі пшоняна каша рум’яниться, то випаде сніг
    • Кінь 4 грудня упирається – прикмета до того, що скоро сніг випаде.

    Що не можна робити 4 грудня:

    • На Введення заборонено сильно веселитися, краще сходіть на тихі посиденьки в гості, а ще краще – в храм на ранкову або вечірню службу. Так, це будній день, але бажано в церкву потрапити. Також не можна відмовляти у милостині нужденним.
    • Ще категорично заборонено укладати шлюби. А ось хрестити дітей можна.

    Заборонено також займатись важкою роботою, а ще:

    • шити;
    • прибирати;
    • прати;
    • ображатися, злитися, засуджувати когось;
    • у народі кажуть, що в цей день краще не давати в борг.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 4 грудня, іменини відзначає Ярополк.

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    Теги: історія свята батьки традиції
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    Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити 4 грудня