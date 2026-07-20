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Яке релігійне свято відзначається 21 липня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 21 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 21 липня в церковному календарі – вшанування пророка Єзекиїла, преподобних Симеона та Івана, а також Онуфрія Мовчазного й Онисима Відлюдника

21 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого пророка Єзекиїла, преподобних Симеона, Христа ради юродивого, та Івана, його співпосника, а також преподобних Онуфрія Мовчазного й Онисима Відлюдника Києво-Печерських. У народному календарі цей день відомий як Онуфрій Мовчазний або Мовчальник. 

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Святий пророк Єзекиїл

Яке релігійне свято відзначається 21 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий пророк Єзекиїл – один із чотирьох великих старозавітних пророків. Він жив у VI столітті до Різдва Христового, походив зі священничого роду та після завоювання Юдеї опинився у вавилонському полоні.

За біблійною традицією, своє пророче служіння Єзекиїл розпочав після видіння біля річки Ховар. Він закликав народ відмовитися від ідолопоклонства, несправедливості та духовної байдужості, наголошуючи, що щире покаяння відкриває шлях до духовного оновлення.

Одним із найвідоміших епізодів Книги пророка Єзекиїла є видіння долини сухих кісток, які ожили. У християнській традиції цей образ символізує надію, воскресіння та духовне відродження.

Преподобні Симеон та Іван

Ці сирійські подвижники жили у VI столітті. Після паломництва до Єрусалима вони прийняли чернецтво й довгі роки провели в пустелі. Згодом Симеон прийняв особливий важкий подвиг юродства заради Христа – він вирушив до міста Емеса, де під виглядом дивної поведінки приховував свою освіченість, щоб викривати зло та допомагати бідним і хворим без прагнення людської слави. Іван залишався в пустелі як його духовний співподвижник.

Преподобні Онуфрій та Онисим Києво-Печерські

За церковним переданням, Онуфрій жив у XII столітті й до кінця життя дотримувався обітниці мовчання, через що отримав прізвисько Мовчазний. Онисим, який жив на межі XII–XIII століть, провів життя в усамітненні, молитві та пості, за що його називають Відлюдником.

Мощі обох святих сьогодні спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

До цих святих віряни звертаються з молитвами про духовну силу, терпіння, стриманість у словах і допомогу в подоланні життєвих труднощів.

Молитва дня

У православних молитовниках немає загальновживаної канонічної молитви саме до святого пророка Єзекиїла. Однак можна звернутися до нього з короткою молитовною молитвою-прославленням.

Святий пророче Божий Єзекиїле, моли Бога за нас. Випроси у Господа мудрості, міцної віри, терпіння та сили залишатися вірними Його заповідям. Допоможи нам уникати гріха, зміцни в надії та навчи довіряти Божій волі. Нехай Господь через твої молитви дарує нам духовне оновлення, мир у серці, здоров'я душі й тіла та благословення на добрі справи.

Амінь.

Також традиційно можна звертатися до святого коротким церковним проханням.

Святий пророче Єзекиїле, моли Бога за нас! Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день відомий як Онуфрій Мовчазний або Мовчальник.

З давніх часів вважалося доброю традицією цього дня більше працювати й менше говорити. Саме тому свято пов'язували зі стриманістю у словах, миром у родині та працьовитістю.

Також господарі традиційно готували комори, льохи та господарські приміщення до осені, наводили лад у домі, перебирали речі, сушили запаси, а також займалися домашніми заготовками – варили варення, компоти, готували квас та інші сезонні продукти.

За народними уявленнями, цього дня також набирали до світанку так звану «німу воду», яку використовували для вмивання та окроплення оселі.

Церква радить провести день у молитві, добрих справах і примиренні з ближніми.

У народі з 21 липня пов'язували низку погодних прикмет:

  • ранкова роса – до спекотного й ясного дня;
  • ранковий або вечірній туман – до теплої погоди;
  • дрібний дощ – до гарного врожаю грибів;
  • гроза – до щедрого врожаю зернових;
  • холодна ніч – до ранньої зими;
  • сильна злива – до вологої осені;
  • голосне стрекотіння сорок – до м'якої зими.

Що не можна робити

Церква не встановлює спеціальних побутових заборон на цей день. 

Водночас християнська традиція закликає уникати:

  • сварок і приниження інших людей;
  • брехні, наклепів та поширення неперевіреної інформації;
  • заздрості, образ і жорстокості;
  • невиконання власних обіцянок;
  • байдужості до людей, які потребують допомоги.

Народні обмежувальні повір'я:

  • Не рекомендується без потреби користуватися гострими предметами.
  • Не варто запрошувати до хати небажаних гостей, щоб уникнути сімейних суперечок.
  • Не бажано купатися у відкритих водоймах, оскільки вважається, що вода вже втрачає літнє тепло.
  • До Яблучного Спаса народні традиції не радять їсти яблука сирими – їх рекомендують переробляти (сушити, варити компоти).

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Теги: церква свята Українська православна церква релігія православна церква Україна свято

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