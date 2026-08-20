Кому не відключатимуть світло? Кабмін запровадив нове правило для бізнесу

Уряд змінив умови, за яких бізнес не відключатимуть від електроенергії

Підприємства мають забезпечувати щонайменше 80% свого енергоспоживання з визначених урядом джерел

Кабінет Міністрів запровадив додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії. Відповідне рішення уряд ухвалив за ініціативи Міністерства енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника відомства Дениса Шмигаля.

Відтепер обмеження електропостачання не застосовуватимуть до промислових та комерційних споживачів, які щонайменше на 80% забезпечують власне енергоспоживання з визначених урядом джерел. Йдеться, зокрема, про електроенергію власного виробництва.

Також уникнути обмежень зможуть споживачі, які отримують необхідний обсяг електроенергії від об'єктів розподіленої генерації в межах одного оператора системи розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки.

У Міненерго очікують, що це стимулюватиме створення нових генеруючих потужностей, передусім в енергодефіцитних регіонах.

Ще один варіант – забезпечення щонайменше 80% споживання за рахунок імпортованої електроенергії. Уряд розраховує, що нововведення сприятиме збільшенню її імпорту на ринкових умовах.

Крім того, рішення визначає порядок взаємодії між «Укренерго», операторами системи розподілу, постачальниками електроенергії, виробниками розподіленої генерації та споживачами.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо стану енергетичної системи. Глава держави визначив пріоритети підготовки української енергетики до опалювального сезону. Серед ключових завдань – нарощування розподіленої генерації та посилення стійкості енергосистеми.