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Після смерті Пригожина «вагнерівці» захопили цілу країну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Після смерті Пригожина «вагнерівці» захопили цілу країну
Колишня структура Пригожина фактично інтегрувалася у силові структури ЦАР
фото з відкритих джерел

Основою «бізнесу» колишніх найманців ПВК «Вагнер» у Центральноафриканській Республіці стала контрабанда трамадолу

Колишні найманці російської приватної військової компанії «Вагнер», які залишилися в Центральноафриканській Республіці після загибелі Євгена Пригожина, перетворилися на впливову тіньову силу, що контролює масштабні схеми контрабанди, нелегальної торгівлі золотом і лісом. Як інформує «Главком», про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Після того, як більшість операцій ПВК «Вагнер» перейшла під контроль російських державних структур, близько 500 найманців залишилися у верхів’ях річки Убанги.

Основою їхнього бізнесу стала контрабанда трамадолу – опіоїдного препарату, який через стимулюючий ефект у великих дозах називають «кокаїном для бідних».

Саме прибутки від нелегальної торгівлі трамадолом дали змогу колишнім вагнерівцям розгорнути масштабний незаконний бізнес із продажу деревини та золота. Препарат надходить із Індії через Конго, після чого контрабандними маршрутами переправляється до Центральноафриканської Республіки.

Видання, посилаючись на дослідження Africa Center for Strategic Studies, зазначає, що колишня структура Пригожина фактично інтегрувалася у силові структури ЦАР та місцеві збройні угруповання, значно посиливши свій вплив у країні.

За словами колишнього найманця ПВК «Вагнер», який нині проживає в Європі, російські бойовики постачають трамадол військовослужбовцям президентської гвардії та членам молодіжного ополчення Sharks, яке патрулює столицю Бангі та застосовує насильство проти прихильників опозиції.

Експерти Global Initiative попереджають, що подальше зміцнення позицій колишніх вагнерівців у Центральноафриканській Республіці може дестабілізувати ситуацію в сусідньому Судані, де проросійські сили співпрацюють із воєнізованими формуваннями.

За інформацією The Wall Street Journal, угруповання, що залишилося в ЦАР, нібито вже не контролюється Кремлем. Його пов’язують із Павлом Пригожиним – сином загиблого засновника ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, серед загиблих членів екіпажу був і сам кухар Путіна.

Прокремлівське видання Readovka повідомило, що ПВК «Вагнер» має спеціальний план, який запускається негайно в разі смерті Пригожина та командирів угруповання.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) убивство ватажка «Вагнера» драматично вплине на майбутнє цього угруповання, адже посіє страх серед командирів і бойовиків та деморалізує їх.

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Теги: контрабанда бізнес ПВК «Вагнер» Африка

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